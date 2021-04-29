Цуценя з порушеннями слуху потребує значно більше уваги й турботи, аніж звичайні дитинчата. Але цей малюк дарує своїм господарям стільки ласки й тепла, що всі зусилля не марні.

Малюк на прізвисько Моз пережив чимало у своєму житті. Його підібрали на вулиці: у цуценяти місцями не було шерсті, воно було худим та нещасним.

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Покинутого глухого песика врятували й взяли на перетримку / Фото The DoDo

У глухого собаки не було шансів вижити на вулиці. Він не зумів би вчасно відреагувати на небезпеку та зорієнтуватися в просторі.

Коли Моз потрапив на перетримку, він був такий виснажений, що проспав півтора дня. А коли прокинувся і тимчасовий хазяїн понюхав його – малюка негайно відправили купатися.



Малюк Моз був знесилений та виснажений / Фото The DoDo

У тимчасовому прихистку, куди потрапив Моз, вже жили 3 дорослі собаки, які теж шукали свій дім. Зграя допомагала Мозу адаптуватися: зворушливо дивитися, як великі бійцівські пси дбали про малюка.

Том, чоловік, який взяв песика на перетримку, шукав постійний дім для нього. Він багато гуляв із собаками й мріяв знайти новий дім неподалік: щоб мати змогу прогулюватися із врятованими собаками й бачити їх якомога частіше.



Спершу дитина спостерігала за песиком з вікна / Фото The DoDo

Однією із сусідів була маленька дівчинка, яка постійно дивилася у вікно й бачила, як Том гуляє із собаками. Час від часу вона виходила з мамою, щоб погладити Моза.

Згодом Ліліен дозволили навіть погуляти з Мозом.

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Так Лілі вперше гуляла з Мозом / Фото The DoDo

Вона була справді вражена прогулянкою з ним. Він маленький і вони майже одного розміру, – розповідає мама дівчинки.

Одного разу Том залишив цуценя та Ліліен разом. Коли він прийшов, цуценя та дівчинка мило проводили час: дитина малювала, а песик спокійно сидів поруч із нею.



Так починалася дружба між глухим цуценям та дівчинкою / Фото The DoDo

А потім Тому потрібно було поїхати у відрядження на 2 тижні. Він залишив цуценя родині Лілі, а коли повернувся, зрозумів – тут малюк знайшов свій постійний дім.



Лілі та песик швидко стали друзями / Фото The DoDo

Тепер Моз живе за 2 будинки від Тома і вони можуть регулярно бачитися та гуляти разом. Мрія доброго чоловіка на ім'я Том справді збулася.



Цуценя щасливе у своєму новому домі / Фото The DoDo

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