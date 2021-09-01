В бассейне с розовым фламинго: вся сеть завидует щенку Райли – милое видео

Щенок золотистого ретривера по кличке Райли живет в солнечной Флориде. Малыш уже научился отдыхать так, чтобы ему завидовали даже люди.

Владельцы песика ведут канал @rileysgoldenlife в тиктоке. Они снимают короткие видео о том, как Райли растет, учится и наслаждается жизнью.

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Плавает с надувным кругом

На видео 4-месячный щенок купается. Его голова и передние лапы находятся в детском надувном круге. Именно этот круг в виде ярко-розового фламинго привлек внимание пользователей сети.

Хотя собаки прекрасно плавают сами, заметно, что Райли нравится такой способ купаться. На морде щенка написано, что он доволен и счастлив. Песик совсем не боится такого развлечения.

Видео стало вирусным и собрало 7,7 миллиона просмотров в тиктоке.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте

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Как научить собаку плавать



Многие собаки любят воду / Фото Unsplash

Учите собак плавать не ранее 6-месячного возраста. Если вы учите животное плавать в открытых водоемах, убедитесь, что у собаки есть прививка от лептоспироза, а также, что водоем является безопасным и в нем разрешено плавать. Сначала нужно познакомить животное с водой. Поиграйте на берегу, позвольте щенку зайти в воду и намочить лапки. Заходите в воду первым. Подайте собачке пример. Часто собаки немедленно бегут в водоем за любимым хозяином. Начните плыть и зовите своего любимца за собой. Пусть собака почувствует, что владелец является ее поддержкой в воде. Ни в коем случае не заставляйте собаку купаться и плавать силой. Так вы можете навсегда испугать ее и собака не будет идти в воду при каких условиях.

Хаски залез в фонтан

Немного ранее сеть покорило видео с забавным хаски.

Собачка, спасаясь от жары, залезла в фонтан и лежала там.

На морде песика было написано, это этот фонтан создан специально для него.

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