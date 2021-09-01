Власники песика ведуть канал @rileysgoldenlife у тіктоці. Вони знімають короткі відео про те, як Райлі росте, навчається й насолоджується життям.

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Плаває з надувним колом

На відео 4-місячний песик купається. Його голова й передні лапи перебувають у дитячому надувному колі. Саме це коло у вигляді яскраво-рожевого фламінго привабило увагу користувачів мережі.

Хоча собаки чудово плавають самі, помітно, що Райлі подобається такий спосіб купатися. На морді цуценяти написано, що воно задоволене й щасливе. Песик зовсім не боїться такої розваги.

Відео стало вірусним та зібрало 7,7 мільйона переглядів у тіктоці.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

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Як навчити собаку плавати



Багато собак обожнюють воду / Фото Unsplash

Навчайте песиків плавати не раніше 6-місячного віку. Якщо ви вчите тварину плавати у відкритих водоймах, переконайтеся, що у собаки є щеплення від лептоспірозу, а також, що водойма є безпечною і в ній дозволено плавати. Спершу потрібно познайомити тварину з водою. Пограйтеся на березі, дозвольте песику зайти у воду й намочити лапки. Заходьте в воду першим. Подайте песику приклад. Часто собаки негайно біжать у водойму за улюбленим господарем. Почніть плисти й кличте свого улюбленця за собою. Нехай собака відчує, що власник є його підтримкою у воді. У жодному разі не змушуйте песика купатися й плавати силоміць. Так ви можете назавжди злякати його і собака не буде йти у воду за жодних умов.

Хаскі заліз у фонтан

Трохи раніше мережу підкорило відео із кумедним хаскі.

Песик, рятуючись від спеки, заліз у фонтан і лежав там.

На морді собаки було написано, це цей фонтан створений спеціально для нього.

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Хаскі заліз у фонтан: кумедне відео