Владельцы песика ведут канал @rileysgoldenlife в тиктоке. Они снимают короткие видео о том, как Райли растет, учится и наслаждается жизнью.
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Плавает с надувным кругом
На видео 4-месячный щенок купается. Его голова и передние лапы находятся в детском надувном круге. Именно этот круг в виде ярко-розового фламинго привлек внимание пользователей сети.
Хотя собаки прекрасно плавают сами, заметно, что Райли нравится такой способ купаться. На морде щенка написано, что он доволен и счастлив. Песик совсем не боится такого развлечения.
Видео стало вирусным и собрало 7,7 миллиона просмотров в тиктоке.
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Как научить собаку плавать
Многие собаки любят воду / Фото Unsplash
- Учите собак плавать не ранее 6-месячного возраста. Если вы учите животное плавать в открытых водоемах, убедитесь, что у собаки есть прививка от лептоспироза, а также, что водоем является безопасным и в нем разрешено плавать.
- Сначала нужно познакомить животное с водой. Поиграйте на берегу, позвольте щенку зайти в воду и намочить лапки.
- Заходите в воду первым. Подайте собачке пример. Часто собаки немедленно бегут в водоем за любимым хозяином.
- Начните плыть и зовите своего любимца за собой. Пусть собака почувствует, что владелец является ее поддержкой в воде.
- Ни в коем случае не заставляйте собаку купаться и плавать силой. Так вы можете навсегда испугать ее и собака не будет идти в воду при каких условиях.
Хаски залез в фонтан
- Немного ранее сеть покорило видео с забавным хаски.
- Собачка, спасаясь от жары, залезла в фонтан и лежала там.
- На морде песика было написано, это этот фонтан создан специально для него.
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