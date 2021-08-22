Хаски – порода собак, которая любит холод и снег. В летнюю жару им бывает очень трудно. Именно поэтому эти песики ищут любые способы охладиться.

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Пес не просто лежит в воде, но и опускает туда морду и смешно "плывет" лапами.

Зрители комментируют видео:

  • "Щенок говорит, что это не бассейн, но это лучше, чем ничего".
  • "У этой собаки есть фонтан, а в других – только пластиковый мини-бассейн... круто".
  • "Такой умный пес!".
  • "Это "плаваски".

Хаски в фонтане: смешное видео