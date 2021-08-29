Одна из кошек умилила своих хозяев тем, как учила котят подниматься высокими деревянными степеньками. Они сняли это на видео, которое стало вирусным и набрало почти 100 тысяч просмотров.

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Кошка учит котят подниматься по лестнице

На кадрах видно, как взрослая полосатая кошка учит свой выводок котят правилам передвижению по дому. Она стоит вместе с малышом у первой ступеньки и учит запрыгивать вверх. Мама показывает шаг на одну ступеньку вверх, ждет, пока это сделает малыш, а потом идет следующей ступенькой.

Вверху малыша и маму уже ждут другие котята. Вероятно, они уже прошли свой "курс молодого бойца" на ступеньках.

Киса учит котенка прыгать лестнице: смотрите видео

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

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Источник: Pets 4 Homes