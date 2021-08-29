Одна из кошек умилила своих хозяев тем, как учила котят подниматься высокими деревянными степеньками. Они сняли это на видео, которое стало вирусным и набрало почти 100 тысяч просмотров.
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Кошка учит котят подниматься по лестнице
На кадрах видно, как взрослая полосатая кошка учит свой выводок котят правилам передвижению по дому. Она стоит вместе с малышом у первой ступеньки и учит запрыгивать вверх. Мама показывает шаг на одну ступеньку вверх, ждет, пока это сделает малыш, а потом идет следующей ступенькой.
Вверху малыша и маму уже ждут другие котята. Вероятно, они уже прошли свой "курс молодого бойца" на ступеньках.
Киса учит котенка прыгать лестнице: смотрите видео
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Чего матери-кошки должны научить своих котят
Источник: Pets 4 Homes
- Кроме того, что кошки обеспечивают котят едой в течение первых нескольких недель, мамы учат своих малышей того, как быть кошкой, как ухаживать за собой и быть в безопасности.
- Мать-кошка покажет своим котятам, как сохранять осторожность при встрече с новыми ситуациями, незнакомцами, странными предметами или собаками.
- Кошка-мать учит своих котят успешно охотиться, искать потенциальную добычу, а также отправляться на улов, не отпугнув цель.
- Киса показывает котятам на собственном примере, что хорошо есть, а чего следует избегать.
- Мама покажет им, как пользоваться лотком, и как позаботиться о сокрытии своих отходов.
- Котята узнают от других членов своего помета о том, как играть и хорошо проводить время с другими.