Одна з киць замилувала своїх господарів тим, як вчила кошенят здійматися високими дерев'яними сходами. Вони зняли це на відео, яке стало вірусним і набрало майже 100 тисяч переглядів.
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Киця вчить кошенят здійматися сходами
На кадрах видно, як доросла смугаста киця навчає свій виводок кошенят правилам пересуванню по дому. Вона стоїть разом із малюком біля першої сходинки і вчить застрибувати вгору. Мама показує крок на одну сходинку вгору, чекає, поки це зробить малюк, а потім йде наступною сходинкою.
Нагорі малюка і маму вже чекають інші кошенята. Ймовірно, вони вже пройшли свій "курс молодого бійця" на сходинках.
Киця вчить кошеня стрибати сходами вгору: дивіться відео
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Чого матері-кішки мають навчити своїх кошенят
Джерело: Pets 4 Homes
- Окрім того, що киці забезпечують кошенят їжею протягом перших кількох тижнів, мами навчають своїх малят того, як бути кішкою, як доглядати за собою та бути у безпеці.
- Мати-кішка покаже своїм кошенятам, як зберігати обережність при зустрічі з новими ситуаціями, незнайомцями, дивними предметами чи собаками.
- Кішка-мати вчить своїх кошенят успішно полювати, шукати потенційну здобич, а також вирушати на улов, не відлякуючи ціль.
- Киця показує кошенятам на власному прикладі, що добре їсти, а чого варто уникати.
- Мама покаже їм, як користуватися лотком, і як подбати про приховування своїх відходів.
- Кошенята дізнаються від інших членів свого посліду про те, як грати і добре проводити час з іншими.