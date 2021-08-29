Одна з киць замилувала своїх господарів тим, як вчила кошенят здійматися високими дерев'яними сходами. Вони зняли це на відео, яке стало вірусним і набрало майже 100 тисяч переглядів.

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Киця вчить кошенят здійматися сходами

На кадрах видно, як доросла смугаста киця навчає свій виводок кошенят правилам пересуванню по дому. Вона стоїть разом із малюком біля першої сходинки і вчить застрибувати вгору. Мама показує крок на одну сходинку вгору, чекає, поки це зробить малюк, а потім йде наступною сходинкою.

Нагорі малюка і маму вже чекають інші кошенята. Ймовірно, вони вже пройшли свій "курс молодого бійця" на сходинках.

Киця вчить кошеня стрибати сходами вгору: дивіться відео

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Джерело: Pets 4 Homes