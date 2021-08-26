Щоб зробити це відео, знадобилося чимало праці. Автори відеоролика під назвою Cat Navi Desk придумали, як надовго зайняти себе й потішити глядачів.

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Першим запустив ефект доміно смугастий котик на прізвисько Буруру. Далі гральні кісточки долають чималі відстані, а котики за цим спостерігають.

Каскад доходить до чорно-білої кішки Беруру, яка лежить у корзинці. Плитки долають різні механізми й доходять до мисочки з кормом. Задум полягав у тому, щоб Беруру з'їла корм зліва направо й запустила падіння кісточок далі.



Котам подобалося спостерігати, як падає доміно / Скриншот з відео

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Однак кішка порушила план та почала їсти з середини. Це подарувало глядачам секунди напруженого очікування.

Втім, потім кішка повернулася, щоб перевірити, чи не пропустила вона якийсь шматочок. І запустила ланцюжок знову.

Усе для того, щоб нагодувати кішок

Кішки продовжили спостерігати за падінням доміно. Зрештою, цей ланцюжок запустив 2 автоматичні дозатори корму для котів.

Уся ця праця була для того, щоб нагодувати котиків обідом.

Відео зібрало понад 50 мільйонів переглядів на ютубі. Користувачі пишуть, що воно подарувало їм спокій та розслаблення. Подивіться його й ви.

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