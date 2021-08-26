Тітка Бена жила у Брисбені. Жінка померла після дворічної боротьби з раком.
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Ідея зробити серце з живих овець прийшла до чоловіка, коли він годував своїх тварин. Задумка не одразу вийшла такою, як планувалося.
Перший раз фігура нагадувала жахливий смайлик. Хоча в моєї тітки було добре почуття гумору, це було не зовсім те, що я хотів, – поділився фермер.
На відео вівці забігають у загін і поступово з їх фігурок вимальовується гігантське серце. Бен Джексон зняв ролик за допомогою дрона й надіслав сім'ї у день поховання тітки.
Величезне серце з овець: вражаюче відео