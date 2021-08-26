Тітка Бена жила у Брисбені. Жінка померла після дворічної боротьби з раком.

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Ідея зробити серце з живих овець прийшла до чоловіка, коли він годував своїх тварин. Задумка не одразу вийшла такою, як планувалося.

Перший раз фігура нагадувала жахливий смайлик. Хоча в моєї тітки було добре почуття гумору, це було не зовсім те, що я хотів, – поділився фермер.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

На відео вівці забігають у загін і поступово з їх фігурок вимальовується гігантське серце. Бен Джексон зняв ролик за допомогою дрона й надіслав сім'ї у день поховання тітки.

Величезне серце з овець: вражаюче відео