Тетя Бена жила в Брисбене. Женщина умерла после двухлетней борьбы с раком.
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Идея сделать сердце из живых овец пришла к мужчине, когда он кормил своих животных. Задумка не сразу получилась так, как планировалось.
Первый раз фигура напоминала ужасный смайлик. Хотя у моей тети было хорошее чувство юмора, это было не совсем то, что я хотел, – поделился фермер.
На видео овцы забегают в загон и постепенно из их фигурок вырисовывается гигантское сердце. Бен Джексон снял ролик с помощью дрона и отправил семье в день похорон тети.
Огромное сердце из овец: впечатляющее видео