Для этого видео понадобилось немало труда. Авторы видеоролика под названием Cat Navi Desk придумали, как надолго занять себя и порадовать зрителей.

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Первым запустил эффект домино полосатый котик по кличке Буруру. Далее игральные косточки преодолевают немалые расстояния, а котики за этим наблюдают.

Каскад доходит до черно-белой кошки Беруру, которая лежит в корзинке. Плитки преодолевают различные механизмы и доходят до мисочки с кормом. Замысел состоял в том, чтобы Беруру съела корм слева направо и запустила падения косточек дальше.



Котам понравилось наблюдать, как падает домино / Скриншот с видео

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Однако кошка провалила план и начала есть с середины. Это подарило зрителям секунды напряженного ожидания.

Впрочем, потом Беруру вернулась, чтобы проверить, не пропустила ли она какой-то кусочек. И запустила цепочку снова.

Все для того, чтобы накормить кошек

Кошки продолжили наблюдать за падением домино. В конце концов, эта цепочка запустила 2 автоматических дозатора корма для котов.

Вся эта работа была для того, чтобы накормить кошек обедом.

Видео собрало более 50 миллионов просмотров на ютубе. Пользователи пишут, что оно подарило им покой и расслабление. Посмотрите его и вы.

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