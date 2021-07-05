Переходных этап ограничений начнет действовать уже осенью. Говорится об охоте на птиц, опоссумов и рептилий.

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Власти запретили котам выходить на улицы

Власть Нокса запретила владельцам котов выпускать животных на улицу. Теперь владельцы должны следить следить за местом пребывания домашних животных. Будут позволять випукать их на улицу в пределах двора хозяев. Более того, считают, что люди будут держать животных в домах, сарае, гараже или вольере.

Это просто несправедливо по отношению к ним. Это как поселить тигра в зоопарке,

– заявила владелица кота.

Переходный этап для введения новой инициативы начнется с 1 октября 2021 года. Владельцам животных будут рассылать предупреждения в течение 6 месяцев, если животные покинут территорию их собственности.

Владельцев кошек будут штрафовать

После шести месяцев переходного срока владельцев могут оштрафовать. Сначала штраф будет составлять 91 доллар. Его будут выписывать, если заметят животное на чужой территории. При систематических нарушениях – штраф составляет более 500 долларов.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, способствует их здоровью и благополучию.

Кстати, мэр города Лиза Купер рассказала, что не поддерживает это решение. Она инициировала компромисс – чтобы комендантский час для котов действовала с 19 часов вечера и до 7 утра. Однако ее инициативу не поддержали депутаты.

Многие жители пишут, что больший вред, чем коты, диким животным приносят совы.