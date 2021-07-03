В соцсети создали забавный профиль, где публикуют курьезные фото котов. Профиль называется "Коты вне контекста". И почти на каждом из фото действительно нет подписей для понимания ситуации.

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Смешные фото котов: подборка из твиттера Out of context cats

В профиле уже почти тысяча сообщений. Все из них – про котов в забавных ситуациях. Предложить пост может каждый желающий, просто написав администраторам страницы. Если у вас есть смешные фото любимцев, возможно, именно ваш котик станет героем их последующего поста.

А пока предлагаем посмотреть отобранные смешные фото котов в необычных ситуациях.

Актер заднего плана – огонь

"А почему рыбу так далеко поставили, сами ешьте рис"

Самый богатый фон для маникюрных фото

"Ого, какие"

Семья полосатых

Тоже смешно От любви к обиде – один шаг: невероятные фото обиженных любимцев

Всем владельцам котов нужно такое фото

"Лучше бы витаминок накупил"

Фото из серии "У каждого есть друг, который все портит"

"Очень классный рюкзак, не зря повелась на рекламу в фейсбуке"

"Ты сам это слепил?"

Каждый спасается от жары, как может

Коты всегда должны быть в центре внимания

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Мини-ноутбук – и ни один настоящий лэптоп не пострадает

Замечательная идея противостоять "кусь" во время стрижки

Двести граммов черного чилийского

"Перестань смеяться и помоги выйти"