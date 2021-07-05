Перехідних етап обмежень почне діяти вже восени. Мовиться про полювання на птахів, опосумів і рептилій.

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Влада заборонила котам виходити на вулиці

Влада Нокса заборонила власникам котів випускати тварин на вулицю. Тепер господарі повинні стежити за місцем перебування домашніх тварин. Дозволятимуть випукати їх на вулицю в межах двору господарів. Ба більше, вважають, що люди триматимуть тварин у домах, сараї, гаражі або вольєрі.

Це просто несправедливо стосовно них. Це як поселити тигра в зоопарку,

– заявила власниця кота.

Перехідний етап для введення нової ініціативи почнеться з 1 жовтня 2021 року. Власникам тварин розсилатимуть попередження протягом 6 місяців, якщо тварини покинуть територію їхньої власності.

Власників котів штрафуватимуть

Після шести місяців перехідного терміну власників можуть оштрафувати. Спочатку штраф складатиме 91 долар. Його виписуватимуть, якщо помітять тварину на чужій території. При систематичних порушеннях – штраф становить понад 500 доларів.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

До речі, мер міста Ліза Купер розповіла, що не підтримує це рішення. Вона ініціювала компроміс – щоб комендантська година для котів діяла з 19 години вечора та до 7 ранку. Однак її ініціативу не підтримали депутати.

Багато жителів пишуть, що більшу шкоду, ніж коти, диким тваринам приносять сови.

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