Самый загруженный аэропорт Европы нанял собак-терапевтов: хвостики будут успокаивать туристов

Аэропорт Стамбула является одним из самых оживленных транспортных узлов мира - там выполняют более 1 300 рейсов ежедневно. Очевидно, что такая загруженность может вызвать определенный стресс.

Чтобы избавить пассажиров от лишних волнений, аэропорт нанял команду из пяти четвероногих терапевтов. Собаки призваны успокаивать туристов, которые переживают перед путешествием.

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Аэропорт Стамбула нанял собак-терапевтов

Пушистые сотрудники аэропорта Стамбула готовы оказать поддержку пассажирам, предлагая объятия, игры и даже время от времени облизывания.

Каждое животное – сертифицированный собака-терапевт, которых научили техникам уменьшения уровня стресса у людей. Четвероногая команда работает после интенсивных тренировок и получения навыков десенсибилизации от раздражителей, отвлекающих внимание.

Собаки могут помочь человеку избавиться от тревоги перед рейсом / Фото AP/Khalil Hamra

Пока это пилотный проект, ведь надо убедиться, что собаки безопасны и адаптированы к различным условиям.

Мы должны убедиться, что они безопасны и на 100% адаптированы к любой среде,

– сказал менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Стамбула Кадир Демиртас.

У команды терапевтических собак есть даже свой капитан - итальянский ретривер Куки.

Более 100 хаски разнесли торговый центр

Более чем 100 хаски разгромили один из торговых центров в китайском городе Шэньчжэнь. Они сбежали из кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Сотрудникам заведения понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Торговый центр в мгновение превратился в игровую площадку, где собачки бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.