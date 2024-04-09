Чтобы избавить пассажиров от лишних волнений, аэропорт нанял команду из пяти четвероногих терапевтов. Собаки призваны успокаивать туристов, которые переживают перед путешествием.

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Аэропорт Стамбула нанял собак-терапевтов

Пушистые сотрудники аэропорта Стамбула готовы оказать поддержку пассажирам, предлагая объятия, игры и даже время от времени облизывания.

Каждое животное – сертифицированный собака-терапевт, которых научили техникам уменьшения уровня стресса у людей. Четвероногая команда работает после интенсивных тренировок и получения навыков десенсибилизации от раздражителей, отвлекающих внимание.

Собаки могут помочь человеку избавиться от тревоги перед рейсом / Фото AP/Khalil Hamra

Пока это пилотный проект, ведь надо убедиться, что собаки безопасны и адаптированы к различным условиям.

Мы должны убедиться, что они безопасны и на 100% адаптированы к любой среде,

– сказал менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Стамбула Кадир Демиртас.

У команды терапевтических собак есть даже свой капитан - итальянский ретривер Куки.

Более 100 хаски разнесли торговый центр

Более чем 100 хаски разгромили один из торговых центров в китайском городе Шэньчжэнь. Они сбежали из кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Сотрудникам заведения понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Торговый центр в мгновение превратился в игровую площадку, где собачки бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.