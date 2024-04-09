Щоб позбавити пасажирів від зайвих хвилювань, аеропорт найняв команду з п'яти чотирилапих терапевтів. Собаки покликані заспокоювати туристів, які переживають перед подорожжю.

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Аеропорт Стамбулу найняв собак-терапевтів

Пухнасті співробітники аеропорту Стамбула готові надати підтримку пасажирам, пропонуючи обійми, ігри та навіть час від часу облизування.

Кожна тварина – сертифікований собака-терапевт, яких навчили технік зменшення рівня стресу в людей. Чотирилапа команда працює після інтенсивних тренувань та отримання навичок десенсибілізації від подразників, що відвертають увагу.

Собаки можуть допомогти людині позбавитись від тривоги перед рейсом

Собаки можуть допомогти людині позбавитись від тривоги перед рейсом / Фото AP/Khalil Hamra

Поки що це пілотний проєкт, адже треба переконатись, що собаки безпечні та адаптовані до різних умов.

Ми маємо переконатися, що вони безпечні та на 100% адаптовані до будь-якого середовища,
— сказав менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Стамбулу Кадір Деміртас.

У команди терапевтичних собак є навіть свій капітан — італійський ретривер Кукі.

Понад 100 хаскі рознесли торговий центр

Більше як 100 хаскі розгромили один з торгових центрів у китайському місті Шеньчжень. Вони втекли з кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Співробітникам закладу знадобилася приблизно година, щоб зловити усіх втікачів.

Торговий центр в мить перетворився на ігровий майданчик, де песики бігали, вили та їли все підряд, вихоплюючи закуски у наляканих та здивованих покупців.