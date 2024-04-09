Щоб позбавити пасажирів від зайвих хвилювань, аеропорт найняв команду з п'яти чотирилапих терапевтів. Собаки покликані заспокоювати туристів, які переживають перед подорожжю.

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Аеропорт Стамбулу найняв собак-терапевтів

Пухнасті співробітники аеропорту Стамбула готові надати підтримку пасажирам, пропонуючи обійми, ігри та навіть час від часу облизування.

Кожна тварина – сертифікований собака-терапевт, яких навчили технік зменшення рівня стресу в людей. Чотирилапа команда працює після інтенсивних тренувань та отримання навичок десенсибілізації від подразників, що відвертають увагу.

Собаки можуть допомогти людині позбавитись від тривоги перед рейсом / Фото AP/Khalil Hamra

Поки що це пілотний проєкт, адже треба переконатись, що собаки безпечні та адаптовані до різних умов.

Ми маємо переконатися, що вони безпечні та на 100% адаптовані до будь-якого середовища,

— сказав менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Стамбулу Кадір Деміртас.

У команди терапевтичних собак є навіть свій капітан — італійський ретривер Кукі.

Понад 100 хаскі рознесли торговий центр

Більше як 100 хаскі розгромили один з торгових центрів у китайському місті Шеньчжень. Вони втекли з кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Співробітникам закладу знадобилася приблизно година, щоб зловити усіх втікачів.

Торговий центр в мить перетворився на ігровий майданчик, де песики бігали, вили та їли все підряд, вихоплюючи закуски у наляканих та здивованих покупців.