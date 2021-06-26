Проявлять агрессию кот может как к владельцам, так и к незнакомым людям. Чтобы исправить это, нужно знать причину кошачьей агрессии и пытаться ее преодолеть. Как это сделать – читайте советы специалистов ниже.

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Виды кошачьей агрессии

Кошка или кот могут стать агрессивными по ряду причин. Прежде всего стоит вспомнить ситуации, в каких именно кот внезапно становится агрессивным.

Агрессия как оборона во время страха

Любимец обычно убегает от всего, что, по его мнению, является угрозой. Впрочем, иногда он не прячется, а наоборот, лезет на рожон. Такая агрессия – защитная, так как кот считает ее эффективней, чем привычное спасение бегством. Кстати, именно такой тип агрессии проявляют коты при виде незнакомцев в своем доме.

Если большинство котов пытаются забиться в уголок и сидеть тихо, пока чужаки не уйдут, некоторые индивиды первыми "лезут в битву". Кот может атаковать ваших друзей, родственников и просто посторонних людей, с которыми вы начали разговор в противовес страха питомца.



Топ причина агрессии – страх и попытка защититься / Фото с Pinterest

Агрессия во время игры или поглаживания

Коты, как правило, отдают предпочтение коротким, но частым взаимодействиям. Это нормально в "кошачьем этикете": лучше больше, чем дольше. В то же время люди стремятся взаимодействовать с котом реже, но интенсивнее.

Для некоторых котов это может быть перебором, и остановить ласки они пытаются агрессивным нападением.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Территориальная агрессия

Обычно такие приступы случаются, когда две кошки встречаются на нейтральной территории или одна кошка проходит во владение другой кошки. Козлом отпущения кошачьей агрессии могут стать люди: так любимцы выражают недовольство и говорят: "скорее забери меня отсюда".

Агрессия, вызванная болью

Коты, страдающие от боли, имеют более низкий уровень толерантности, и поэтому чаще становятся агрессивными. Это самая опасная агрессия, возбудителя которой нужно как можно быстрее понять.

Причины агрессии

Одни кошки могут быть значительно агрессивнее других. Факторов этого есть несколько и если они накладываются друг на друга, дома вместо мягкой киски появляется маленький тиран. Почему кот может быть агрессивным:

постоянно находится в одном и том же помещении, где имеет мало активностей и не может обуздать свой охотничий инстинкт;

является молодым, и у него "играют гормоны";

не находит взаимопонимания с владельцем;

некастрирован/нестерилизованный.

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Как преодолеть агрессию у кота

Если кошка становится агрессивной, первым вашим шагом всегда должно быть посещение ветеринара. Врач должен проверить состояние здоровья вашего любимца, чтобы исключить причину агрессии из-за недомогания.

Если проблема со здоровьем не является причиной агрессии кота, ветеринар может порекомендовать бихевиориста – психолога по поведению животных.