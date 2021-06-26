Проявляти агресію кіт може як і до власників, так і до незнайомих людей. Аби виправити це, потрібно знати причину котячої агресії та намагатися її подолати. Як це зробити – читайте поради спеціалістів нижче.

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Види котячої агресії

Кішка чи кіт можуть стати агресивними з низки причин. Перш за все варто пригадати ситуації, у яких саме кіт раптово стає агресивним.

Агресія як оборона під час страху

Улюбленець зазвичай тікає від усього, що, на його думку, є загрозою. Втім, інколи він не ховається, а навпаки, лізе на рожен. Така агресія – захисна, бо кіт вважає її дієвішою від звичного порятунку втечею. До речі, саме такий тип агресії проявляють коти при вигляді незнайомців у своєму домі.

Якщо більшість котів намагаються забитися у куточок і сидіти тихо, допоки чужинці не підуть, деякі індивіди першими "лізуть у битву". Кіт може атакувати ваших друзів, родичів та просто сторонніх людей, з якими ви почали розмову на противагу страху вихованця.



Топ причина агресії – страх і спроба захиститися / Фото з Pinterest

Агресія під час гри чи погладжування

Коти, як правило, віддають перевагу коротким, але частим взаємодіям. Це нормально у "котячому етикеті": краще більше, ніж довше. Водночас люди прагнуть взаємодіяти з котом рідше, але інтенсивніше.

Для деяких котів це може бути перебором, і спинити пестощі вони намагаються агресивним нападом.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Територіальна агресія

Зазвичай такі напади трапляються, коли дві кішки зустрічаються на нейтральній території або одна кішка проходить у володіння іншої кішки. Цапом відбувайлом котячої агресії можуть стати люди: так улюбленці висловлюють невдоволення і кажуть: "швидше забери мене звідси".

Агресія, спричинена болем

Коти, які страждають від болю, мають нижчий рівень толерантності, і тому частіше стають агресивними. Це найнебезпечніша агресія, збудника якої потрібно якнайшвидше зрозуміти.

Причини агресії

Одні коти можуть бути значно агресивнішими за інших. Факторів цього є декілька і якщо вони накладаються один на одного, вдома замість лагідної кицьки з'являється маленький тиран. Чому кіт може бути агресивним:

постійно перебуває в одному і тому ж приміщенні, де має мало активностей і не може приборкати свій мисливський інстинкт;

є молодим, і у нього "грають гормони";

не знаходить порозуміння з власником;

є некастрованим/нестерилізованим.

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Як подолати агресію у кота

Якщо кішка стає агресивною, першим вашим кроком завжди має бути відвідування ветеринара. Лікар має перевірити стан здоров'я вашого улюбленця, щоб виключити причину агресії через нездужання.

Якщо проблема зі здоров’ям не є причиною агресія кота, ветеринар може порекомендувати біхевіориста – психолога із поведінки тварин.

До того ж потрібно розглянути загальні причини агресії: раптом у домашньому середовищі є щось, що викликає агресію вашої кішки (гучне цокання годинника, запашні квіти, інші домашні улюбленці, неприйнятна поведінка дітей тощо).