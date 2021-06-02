Стерилізація/кастрація – це хірургічні операції, що позбавляють тварин здатності розмножуватись. Окрім запобігання небажаній вагітності, вони зменшують ризик утворення специфічних захворювань та нетовариської поведінки. Пропонуємо ознайомитися із розвінчанням найпопулярніших міфів про ці процеси.

До теми Purina Pro Plan: лінійка раціонів для стерилізованих котів

1. Кастрація і стерилізація – це одне і те ж

Це не правда. Так, і стерилізація, і кастрація допускають оперативне втручання в організм тварини і позбавлення його репродуктивної функції. Але є у цих процедур є суттєві відмінності.

Кастрація – це повне видалення статевих залоз. У випадку з самками – це яєчники і матка, у самців – насінники.

Стерилізація – порушення функції відтворення потомства за допомогою операції. Найчастіше – це перев'язка насіннєвих канатиків або маткових труб.



"Один раз варто народити" – поширений міф / Фото 24 каналу

2. Кастрація – дуже складна операція

Найскладніше в цьому процесі – наркоз. Сама операція, незважаючи на те, що вона порожнинна у самок (у середині черева), є досить швидкою і з мінімальними розрізами.

3. До стерилізації самиці потрібно один раз народити

Ні, не потрібно. Навіть навпаки: якщо стерилізувати кішку або собаку до статевого дозрівання, улюбленець уникне багатьох проблем зі здоров'ям.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

4. Післяопераційний період дуже тривалий

Відновлення після операції займає від 7 до 12 днів, залежно від індивідуальних особливостей тварини. Самці після кастрації відновлюються набагато швидше за самок.

Власникам потрібно доглядати за швом і контролювати улюбленця, щоб він не вилизував їх. З цим допоможуть впоратися спеціальні бандажі і єлизаветинський комір.



Кішка у післяопераційному бандажі / Фото з petstory

5. Гормональні препарати добре замінюють операції

"Гормональні препарати" – це зло, кажуть волонтери, які займаються стерилізацією бездомних тварин. Ці препарати тимчасово пригнічують статеві цикли у тварин, а отже вимагають курсового застосування. А це сприяє різноманітним, в основному – злоякісним, захворюванням.

Прочитайте 10 важливих порад від ветеринара: що має знати кожен власник тварини

6. Після процедури тварина набере вагу

Якщо стежити за харчуванням улюбленця і підібрати йому збалансований раціон - то ні, не набере. І не забувайте, що тварині необхідні фізичні навантаження незалежно від того, стерилізований він чи ні.

7. Після операції тварина стане ледачою

Якщо ви будете уважно стежити за здоров'ям улюбленця і регулярно з ним грати, то нічого у його поведінці після операції не змінитися. Темперамент залишатиметься таким же.



Самці після кастрації відновлюються набагато швидше за самок / Фото з Unsplash

8. Навіщо стерилізувати? Ми знайдемо будинок для цуценят і кошенят

Кішки можуть народжувати три рази в рік, і в посліді рідко буває менше трьох кошенят. Собаки народжують по 5 – 6 цуценят за один раз.

Ви дійсно готові кілька разів на рік пристроювати нових тваринок в добрі руки? Чи є така кількість добрих рук? І пристроюючи домашнього кошеня/цуценя ви позбавляєте шансу на нормальне життя у вже народженого на вулиці,

– зазначають волонтери.

9. "Це ж проти природи"

Якщо мислити такими категоріями, то проти природи і людям користуватися контрацептивами або, навпаки, робити ЕКО. Регуляція чисельності тварин шляхом стерилізації – це необхідність.

10. Характер тварини погіршає

Тут усе навпаки: характер псується під час тічки або статевого дозрівання і пошуку партнера. У цей період і кішки, і собаки можуть ходити в туалет де заманеться, псувати меблі і домашні речі. Краще запобігти подібній поведінці і вчасно каструвати улюбленця.

Важливо враховувати вікові особливості й стан здоров'я тварини, обрати правильний метод втручання, знати нюанси догляду за твариною після проведеної операції. Із цими питаннями необхідно звертатися до ветеринара.