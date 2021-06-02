Стерилизация/кастрация – это хирургические операции, лишающие животных способности размножаться. Кроме предотвращения нежелательной беременности, они уменьшают риск образования специфических заболеваний и необщительного поведения. Предлагаем ознакомиться с развенчанием самых популярных мифов об этих процессах.

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1. Кастрация и стерилизация – это одно и то же

Это не правда. Да, и стерилизация, и кастрация допускают оперативное вмешательство в организм животного и лишения его репродуктивной функции. Но у этих процедур есть существенные различия.

Кастрация – это полное удаление половых желез. В случае с самками – это яичники и матка, у самцов – семенники.

Стерилизация – нарушение функции воспроизводства потомства с помощью операции. Чаще всего – это перевязка семенных канатиков или маточных труб.



"Однажды стоит родить" – распространенный миф / Фото 24 канала

2. Кастрация – очень сложная операция

Самое сложное в этом процессе – наркоз. Сама операция, несмотря на то, что она полостная у самок (в середине живота), является достаточно быстрой и с минимальными разрезами.

3. До стерилизации самке нужно один раз родить

Нет не нужно. Даже наоборот: если стерилизовать кошку или собаку до полового созревания, любимец избежит многих проблем со здоровьем.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

4. Послеоперационный период очень длительный

Восстановление после операции занимает от 7 до 12 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей животного. Самцы после кастрации восстанавливаются гораздо быстрее самок.

Владельцам нужно ухаживать за швом и контролировать любимца, чтобы он не вылизывал их. С этим помогут справиться специальные бандажи и елизаветинский воротник.



Кошка в послеоперационном бандаже / Фото с petstory

5. Гормональные препараты хорошо заменяют операции

"Гормональные препараты" – это зло, говорят волонтеры, которые занимаются стерилизацией бездомных животных. Эти препараты временно подавляют половые циклы у животных, а следовательно требуют курсового применения. А это способствует разнообразным, в основном – злокачественным, заболеванием.

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6. После процедуры животное наберет вес

Если следить за питанием любимца и подобрать ему сбалансированный рацион – то нет, не наберет. И не забывайте, что животному необходимы физические нагрузки независимо от того, стерилизованный он или нет.

7. После операции животное станет ленивым

Если вы будете внимательно следить за здоровьем любимца и регулярно с ним играть, то ничего в его поведении после операции не измениться. Темперамент будет оставаться таким же.



Самцы после кастрации восстанавливаются гораздо быстрее самок / Фото с Unsplash

8. Зачем стерилизовать? Мы найдем дом для щенков и котят

Кошки могут рожать три раза в год, и в помете редко бывает менее трех котят. Собаки рожают по 5 – 6 щенков за один раз.

Вы действительно готовы несколько раз в год пристраивать новых животных в добрые руки? Есть такое количество добрых рук? И пристраивая домашнего котенка/щенка вы лишаете шанса на нормальную жизнь у уже родившегося на улице,

– отмечают волонтеры.

9. "Это же против природы"

Если мыслить такими категориями, то против природы и людям пользоваться контрацептивами или, наоборот, делать ЭКО. Регуляция численности животных путем стерилизации – это необходимость.

10. Характер животного ухудшится

Здесь все наоборот: характер портится во время течки или полового созревания и поиска партнера. В этот период и кошки, и собаки могут ходить в туалет где попало, портить мебель и домашние вещи. Лучше предотвратить подобное поведение и вовремя кастрировать питомца.