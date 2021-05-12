Стерилизация – хирургическая операция, которая лишает животных возможности размножаться.

Почему нужно проводить кастрацию / стерилизацию котов и кошек?

Для ответственного собственника, решение о кастрации / стерилизации кота или кошки является одним из важнейших, которые необходимо принять. Этот вопрос нужно обсудить с ветеринарным врачом как можно быстрее.

Преимущества кастрации / стерилизации

Кроме предотвращения нежелательной беременности, стерилизация также поможет уменьшить риск образования специфических заболеваний и недружелюбного поведения.

Кастрация / стерилизация снижает образование половых гормонов, значительно уменьшая такие виды поведения, когда самцы метят территорию, а также чрезмерную привязанность или агрессию у самок, значительно увеличивает длину жизненного цикла кошек, уменьшая риск инфекционных заболеваний, полученных от агрессивного поведения при поиске партнеров.

Стерилизация кошки может уменьшить риск заболевания яичников и матки, включая рак, пиометру, поликистоз яичников и эндометритов, а также снижает риск выработки гормонов, которые вызывают такие болезни, как рак молочной железы и ложную беременность.

Кастрация котов устраняет риск заболевания яичек, а также рака, и уменьшает риск возникновения болезней, связанных с количеством тестостерона (например, простатита, перинальних аденом, лучевых грыж и доброкачественной гиперплазии простаты).

Когда проводить стерилизацию / кастрацию?

Ваш ветеринарный врач посоветует Вам лучшее время для кастрации / стерилизации, но, в общем, это лучше делать в возрасте 6 месяцев до достижения половой зрелости. Однако, в зависимости от страны, где Вы проживаете, и советов ветеринара, операцию можно проводить в возрасте от 8 недель.

Как происходит операция и уход после нее

Операция

Кастрация котов – это операция, когда удаляются 2 семенника. Стерилизация кошек охватывает удаление обоих яичников или в сочетании с удалением матки.

Несмотря на то, что кастрация / стерилизация считается важной операцией, она считается повседневной, поэтому риск осложнений является низким. Вашего кота, как правило, можно забрать домой через несколько часов после операции. Швы могут просматриваться, но, бывает, что они не заметны.

После операции

Старайтесь держать Вашего кота в доме / квартире, как минимум 3 дня после операции, чтобы минимизировать риск заражения. Если Вы заметили определенное покраснение, отек или что-то необычное у раны, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

Как правило, самцы не имеют серьезных побочных эффектов после операции. Хотя они могут быть сонными в течение первого дня после операции, коты достаточно быстро возвращаются к привычному режиму дня.

Самкам может понадобиться чуть больше времени для восстановления, поскольку их операция несколько сложнее. Держа их в спокойном месте первые дни и предотвращая их чрезмерную активность, прыжки, Вы поможете заживлению тканей после операции.

Поддержка с помощью питания

Высококачественный питательный рацион является очень важной составляющей после операции, поскольку организм нуждается в питательных веществах для эффективного восстановления.

После того как кот полностью реабилитируется после операции, важно также рассмотреть вопрос о переходе от высококалорийной диеты к низкокалорийной, например, Purina® Pro Plan® Sterilised , потому что кастрированные / стерилизованные коты имеют повышенный риск образования избыточного веса. Это связано с малоподвижным образом жизни и вызвано сочетанием меньшей необходимости энергии и повышенным уровнем аппетита. Оба эти изменения обусловлены уменьшением выделения половых гормонов.

Pro Plan Sterilised для кастрированных / стерилизованных животных

Линейка Purina® Pro Plan® Sterilised – сбалансированные рационы для кастрированных и стерилизованных котов и кошек в возрасте от 6 месяцев.

В своем составе Purina® Pro Plan® Sterilised содержит 20% свежего мяса индейки, кролика, утки, печени или лосося, что позволяет удовлетворить вкусы даже самых привередливых животных.

Purina® Pro Plan® Sterilised поддерживает здоровье мочевыводящих путей у стерилизованных котов и кошек, которые подвержены повышенному риску заболевания нижних мочевыводящих путей, благодаря формуле, которая снижает риск образования мочевых камней.

Корм помогает поддерживать идеальный вес тела благодаря высокому содержанию белков и низкому содержанию жиров. А еще – помогает защитить зубы от образования налета и зубного камня благодаря хрустящей текстуре гранул.

Какой корм выбрать для любимца

Линейка кормов Purina® Pro Plan® Sterilised

Pro Plan® Sterilised – корм с высоким содержанием белка и низким содержанием жира, сочетающий необходимые питательные вещества и витамины. Питание помогает увеличить продолжительность жизни Вашего любимца и улучшает ее качество.



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Purina® Pro Plan® Live Clear для стерилизованных котов

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