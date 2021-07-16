Адский пес: женщина сделала смешной сайт, чтобы найти дом слишком энергичному монстру
Источник:news3lv.com
Пес с голубыми глазами по кличке Хэнк получил собственный сайт в интернете. Так временная семья надеется найти ему дом.
"Пожалуйста, усыновите это адское создание", – это первое, что прочтут посетители сайта. Временная приемная мама настолько устала от собаки, что решила сделать ему шутливый сайт.
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Кристина Клодер взяла Хэнка на временную передержку. Женщина устала и хочет найти дом этому красивому, но дикому псу.
Хэнк очень красивый пес, но ему нужна особая семья / Фото Pleaseadopthank
Мы все устали от Хэнка. Не потому, что мы его не любим, мы просто устали. Он будто выпил весь наш кофе – можно прочитать на сайте.
Хэнк имеет слишком много энергии, поэтому пес сильно утомил людей, которые взяли на временную передержку. Он живет в семье с начала мая.
Чрезмерная энергичность собаки утомила приемную семью / Фото Pleaseadopthank
Это 24 килограмма чистой, неподдельной кинетической энергии с глазами, напоминающими океан, – шутит Кристина Клодер.
Хэнк – пес не для тех, кто имеет слабые нервы. Ему нужна семья, которая будет готова выдерживать темперамент собаки.
Посмотрите видео с Хэнком
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Именно поэтому Кристина сделала сайт: он привлекает внимание к животному, но в то же время объясняет особенности характера песика.