"Будь ласка, всиновіть це пекельне створіння", – це перше, що прочитають відвідувачі сайту. Тимчасова прийомна мама настільки втомилася від песика, що вирішила зробити йому жартівливий сайт.

Дізнайтеся Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®

Крістіна Клодер взяла Хенка на тимчасову перетримку. Жінка втомилася й хоче знайти дім цьому красивому, але дикому песику.



Хенк дуже красивий пес, але йому потрібна особлива родина / Фото Pleaseadopthank

Ми всі втомилися від Хенка. Не тому, що ми його не любимо, ми просто втомилися. Він ніби випив всю нашу каву, – можна прочитати на сайті.

Хенк має надто багато енергії, саме тому пес настільки втомив людей, які взяли його на тимчасову перетримку. Він живе в родині з початку травня.



Надмірна енергійність собаки втомила прийомну родину / Фото Pleaseadopthank

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Це 24 кілограми чистої, непідробної кінетичної енергії с очима, що нагадують океан, – жартує Крістіна Клодер.

Хенк – пес не для тих, хто має слабкі нерви. Йому потрібна родина, яка буде готова витримувати темперамент собаки.

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Саме тому Крістіна зробила сайт: він приваблює увагу до тварини, але водночас пояснює особливості характеру песика.