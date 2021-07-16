"Пожалуйста, усыновите это адское создание", – это первое, что прочтут посетители сайта . Временная приемная мама настолько устала от собаки, что решила сделать ему шутливый сайт.

Узнайте Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

Кристина Клодер взяла Хэнка на временную передержку. Женщина устала и хочет найти дом этому красивому, но дикому псу.



Хэнк очень красивый пес, но ему нужна особая семья / Фото Pleaseadopthank

Мы все устали от Хэнка. Не потому, что мы его не любим, мы просто устали. Он будто выпил весь наш кофе – можно прочитать на сайте.

Хэнк имеет слишком много энергии, поэтому пес сильно утомил людей, которые взяли на временную передержку. Он живет в семье с начала мая.



Чрезмерная энергичность собаки утомила приемную семью / Фото Pleaseadopthank

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпения. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Это 24 килограмма чистой, неподдельной кинетической энергии с глазами, напоминающими океан, – шутит Кристина Клодер.

Хэнк – пес не для тех, кто имеет слабые нервы. Ему нужна семья, которая будет готова выдерживать темперамент собаки.

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