5 маленьких овчарок взяли на службу в Национальную гвардию Украины: фото

В Учебном центре Национальной гвардии Украины произошло пополнение. На службу взяли сразу 5 щенков бельгийской овчарки.

Все малыши успешно сдали тест Кэмпбелла, который определяет пригодность собак к такой службе. Отныне в жизни собак начался новый этап.

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Малыши прошли тест, определяющий их способности / Фото фейсбук МВД Украины

Тест Кэмпбелла для собак предусматривает тестирование по следующим разделам: контактность с человеком, независимость характера, склонность к послушанию, склонность к доминированию.

Песики очень активные, игривые, интересуются всем, к чему могут дотянуться, и требуют внимания к себе, – рассказывают в Учебном центре.

Впереди щенков ждет знакомство с кинологами и другими собаками, адаптация и обучение.



Впереди у собак адаптация и обучение / Фото фейсбук МВД Украины

Четвероногие будут служить в Учебном центре Национальной гвардии Украины.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Они будут помогать кинологам в раскрытии преступлений, в том числе в районе проведения Операции объединенных сил, – добавляют в центре.



Взрослые воспитанники центра / Фото фейсбук МВД Украины

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