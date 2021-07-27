Животное мирно отдыхало во дворе, когда к нему подбежало нашествие из маленьких лабрадоров. Малыши хотели есть, но их родная мама была слишком истощена, чтобы накормить своих детенышей.
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Свинка не рассердилась на хулиганов и позволила пососать свое вымя, хотя молока в нем не было. А хозяева заметили в окно удивительную картину и решили как можно скорее снять ее на видео.
Свинка даже немного подпевала им, когда они пытались есть... Нам пришлось снять видео, это было весело!, – рассказывают владельцы животных.
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