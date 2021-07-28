Усі малюки успішно склали тест Кемпбелла, що визначає придатність собак до такої служби. Відтепер у житті песиків почався новий етап.
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Малюки пройшли тест, що визначає їх здібності / Фото фейсбук МВС України
Тест Кемпбелладля собак передбачає тестування за такими розділами: контактність з людиною, незалежність характеру, схильність до послуху, схильність до домінування.
Песики дуже активні, грайливі, цікавляться всім до чого можуть дотягнутись та вимагають уваги до себе, – розповідають у Навчальному центрі.
Попереду на цуценят чекає знайомство з кінологами й іншими собаками, адаптація і навчання.
Попереду в песиків адаптація та навчання / Фото фейсбук МВС України
Чотирилапі служитимуть у Навчальному центрі Національної гвардії України.
Вони допомагатимуть кінологам у розкритті правопорушень, в тому числі в районі проведення Операції об'єднаних сил, – додають у центрі.
Дорослі вихованці центру / Фото фейсбук МВС України
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