Все малыши успешно сдали тест Кэмпбелла, который определяет пригодность собак к такой службе. Отныне в жизни собак начался новый этап.

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Малыши прошли тест, определяющий их способности
Малыши прошли тест, определяющий их способности / Фото фейсбук МВД Украины

Тест Кэмпбелла

для собак предусматривает тестирование по следующим разделам: контактность с человеком, независимость характера, склонность к послушанию, склонность к доминированию.

Песики очень активные, игривые, интересуются всем, к чему могут дотянуться, и требуют внимания к себе, – рассказывают в Учебном центре.

Впереди щенков ждет знакомство с кинологами и другими собаками, адаптация и обучение.

Впереди у собак адаптация и обучение
Впереди у собак адаптация и обучение / Фото фейсбук МВД Украины

Четвероногие будут служить в Учебном центре Национальной гвардии Украины.

Они будут помогать кинологам в раскрытии преступлений, в том числе в районе проведения Операции объединенных сил, – добавляют в центре.

Взрослые воспитанники центра
Взрослые воспитанники центра / Фото фейсбук МВД Украины

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