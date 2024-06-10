Эти породы могут быть безгранично преданы членам своей новой семьи. А одного из них даже называют идеальными компаньонами. Поэтому, какие 4 кошачьи породы больше всего привязываются к своему человеку.

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Названы породы котов, которые быстро привязываются

Безграничную преданность приписывают британской короткошерстной, этих животных считают очень дружелюбными компаньонами.

Это не совсем домашние коты, которые будут сидеть на коленях, но они все равно получат удовольствие от ласки,

– отмечается в материале.



Британская короткошерстная / Фото Unsplash

Также быстро привязаться к новым котам могут коты персидской породы. Их считают идеальными компаньонами для всей семьи, даже в том случае, если у владельцев есть еще и другие котята.



Персидские коты / Фото Unsplash

Сиамских котов считают одними из самых социальных и доброжелательных. Кроме того, им приписывают разговорчивость. Хвостатые любят хорошую "беседу" и реагируют на ласку.



Сиамский кот / Фото Unsplash

Рэгдолл – еще одна порода, которая процветает благодаря привязанности своего хозяина. Они считаются наиболее приятными и ласковыми в мире кошачьих.



Рэгдолл / Фото Unsplash

Заметим, в мире кошачьих компаньонов определенные породы стали самыми популярными. Когда дело доходит до выбора кота, эти они часто оказываются на вершине списка для будущих владельцев. О 5 из самых популярных пород кошек – читайте по ссылке.