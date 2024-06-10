Ці породи можуть бути безмежно віддані членам своєї нової родини. А одного з них навіть називають ідеальними компаньйонами. Тож, які 4 котячі породи найбільше прив'язуються до своєї людини.

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Названо породи котів, які швидко прив'язуються

Безмежну відданість приписують британській короткошерстій, цих тварин вважають дуже доброзичливими компаньйонами.

Це не зовсім домашні коти, які будуть сидіти на колінах, але вони все одно отримають задоволення від ласки,

– зазначається у матеріалі.



Британська короткошерста / Фото Unsplash

Також швидко прив'язатися до нових котів можуть коти перської породи. Їх вважають ідеальними компаньйонами для всієї родини, навіть у тому разі, якщо у власників є ще й інші кошенята.



Перські коти / Фото Unsplash

Сіамських котів вважають одними з найбільш соціальних та доброзичливих. Крім того, їм приписують балакучість. Хвостаті люблять хорошу "бесіду" та реагують на ласку.



Сіамський кіт / Фото Unsplash

Регдолл – ще одна порода, яка процвітає завдяки прихильності свого господаря. Вони вважаються найбільш приємними і ласкавими у світі котячих.



Регдолл / Фото Unsplash

Зауважимо, у світі котячих компаньйонів певні породи стали найпопулярнішими. Коли справа доходить до вибору кота, ці вони часто опиняються на вершині списку для майбутніх власників. Про 5 з найбільш популярних порід котів – читайте за посиланням.