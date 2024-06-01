Коли справа доходить до вибору кота, ці популярні породи часто опиняються на вершині списку для майбутніх власників домашніх улюбленців. Про 5 з найбільш популярних порід котів – читайте далі у матеріалі!

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5 найбільш популярних порід котів в світі

Регдол

В останні роки регдол незмінно залишається однією з найпопулярніших порід котів завдяки своїй довгій шовковистій шерсті та дивовижним блакитним очам. Відомі своєю товариською вдачею, регдоли ласкаві, люблять увагу та обійми.

Ці доброзичливі коти є чудовими компаньйонами для сімей з дітьми, що робить їх найкращим вибором для домогосподарств, які шукають люблячого та інтерактивного домашнього улюбленця.



Кішка регдол / Фото Purina

Мейн-кун

Мейн-куна, відомого як одну з найбільших порід котів, ласкаво охрестили "милим велетнем". Багато хто вражений їхніми розмірами при першій зустрічі з ними. Цих пухнастих котів обожнюють не лише за їхні розміри, але й за ласкавий характер, що робить їх однією з найулюбленіших і найдружелюбніших порід котів.



Мейн-куни / Фото Unsplash

Британська короткошерста

Це одна з найбільш популярних порід котів у всьому світі. Відомі своєю чарівною поведінкою та яскравим зовнішнім виглядом, ці коти мають разючу схожість з плюшевими ведмедиками й відомі своєю грайливою натурою та ласкавою поведінкою щодо своїх господарів.



Британська короткошерста / Фото Unsplash

Сфінкс

Порода котів сфінкс відома своєю унікальною лисою зовнішністю та високим рівнем енергії, що вимагає достатньої кількості іграшок для розумової стимуляції.

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Через відсутність шерсті сфінкси потребують частого догляду, щоб видаляти надлишки шкірного жиру, який може накопичуватися на їхній шкірі. Регулярне витирання і купання необхідні для підтримання їхньої гігієни та здоров'я.



Сфінкс / Фото Unsplash

Шотландська висловуха

У світі котячих порід шотландська висловуха виділяється своїми унікальними рисами, такими як виразні вуха, круглі очі та мордочка, яку часто порівнюють з совиною.



Шотландська висловуха / Фото Purina

Ця порода більш рідкісна, ніж інші з цього списку, тож має ще одну схожість зі своїми пташиними побратимами, яких також буває важко зустріти.