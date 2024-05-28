Зоозахисники та науковці, які виявили цей новий вид, назвали його "салміак" – на честь солоної лакриці, що символізує чорно-біле забарвлення тварини. Що відомо про цих кішок – далі у матеріалі!

Читайте також Не всі живуть довго: яка популярна порода котів має набагато коротшу тривалість життя, ніж інші

Вчені виявили новий вид котів

Унікальне забарвлення котів нагадує чорно-білий смокінг. Однак їх вирізняє особлива риса – колір їхньої шерсті переходить від чорного до білого до хвоста. Дослідники пояснюють таке рідкісне забарвлення генетичною мутацією.

Перші кішки з таким незвичним забарвленням були помічені ще у 2007 році в Центральній Фінляндії. Окрім характерного малюнка на спині, майже всі ці коти мали білі або майже білі хвости, а їхні очі були жовтого або зеленого кольору.



Нова порода кішок салміак / Фото Ari Kankainen

Кішки породи салміаків, відомі своїми унікальними кольорами шерсті – від чорного до коричневого та черепахового, – не є безплідними, як вважалося раніше. Попри початкові побоювання через рідкісність цих котів, було підтверджено, що салміакські кішки здатні народжувати абсолютно здорових кошенят.

У процесі дослідження вчені взяли зразки крові у п'яти котів і провели аналіз ДНК чотирьох з них. Тести не вказали на жодні генетичні мутації, пов'язані з білим хутром.



Салміак має унікальне забарвлення / Фото Ari Kankainen

Потім науковці провели повне секвенування геномів двох котів, виявивши хромосомні перебудови у гені KIT. Цей ген відповідає за кодування білого кольору в шерсті котів. Відмінності у гені KIT також пов'язані зі строкатим забарвленням в інших тварин, таких як коні та миші.

У результаті порівняльні дані інших видів і аналіз генотипів підтверджують, що мутації у гені KIT є відповідальними за унікальне забарвлення шерсті салміаків у котів,

– зазначили дослідники.

Цілком ймовірно, що завдяки своєму забарвленню ці коти будуть внесені до онлайн-реєстрів породистих котів, таких як Міжнародна асоціація кішок.