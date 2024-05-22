На жаль, не всі породи котів живуть довго. Існує один пухнастий вид, представники якого мають тривалість життя коротшу за інших. Про неї – далі у матеріалі.

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Сфінкси мають набагато коротшу тривалість життя, ніж інші

Нещодавнє дослідження, проведене Королівським ветеринарним коледжем (RVC) у Великій Британії та Національним університетом Чунг Сінг (NCHU) на Тайвані, виявило, що в той час, як домашні коти зазвичай живуть до 18 років, середня тривалість життя безшерстих сфінксів становить лише 6,8 року. Це робить їх породою домашніх котів з найнижчою тривалістю життя.

Вчені вважають, що це може бути пов'язано з декількома породними захворюваннями. Так, коти-сфінкси – це безшерста порода. Вони кращі для тих, хто чутливий до котячої шерсті, але вони не є повністю гіпоалергенними, оскільки вони все ще скидають клітини шкіри.



Сфінкси мають набагато коротшу тривалість життя, ніж інші / Фото Unsplash

Натомість виявилося, що бірманські породи мають найдовшу тривалість життя – 14,4 року, за ними йдуть метиси – 11,9 року і сіамські – 11,7 року.

Розуміння типової залишкової тривалості життя також може допомогти власникам і ветеринарам при прийнятті складних рішень щодо найкращого варіанту лікування для захисту загального добробуту кота,

— додали дослідники.

Середня тривалість життя котів у Британії становить 11,7 року. Було виявлено, що самки, як правило, переживуть самців на 1,33 року. Дослідники також виявили, що породисті коти, ймовірно, живуть менше, як і ті, які були занадто легкими або занадто важкими.

До слова, раніше Pets24 з'ясовував, скільки живуть коти й кішки. Також у матеріалі можна дізнатися, що впливає на тривалість життя наших домашніх улюбленців.