К сожалению, не все породы кошек живут долго. Существует один пушистый вид, представители которого имеют продолжительность жизни короче других. О ней – далее в материале.

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Сфинксы имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие

Недавнее исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем (RVC) в Великобритании и Национальным университетом Чунг Синг (NCHU) на Тайване, выявило, что в то время, как домашние коты обычно живут до 18 лет, средняя продолжительность жизни бесшерстных сфинксов составляет лишь 6,8 лет. Это делает их породой домашних кошек с самой низкой продолжительностью жизни.

Ученые считают, что это может быть связано с несколькими породными заболеваниями. Так, коты-сфинксы – это бесшерстная порода. Они лучше для тех, кто чувствителен к кошачьей шерсти, но они не являются полностью гипоаллергенными, поскольку они все еще сбрасывают клетки кожи.

Сфинксы имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие
Сфинксы имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие / Фото Unsplash

Зато оказалось, что бирманские породы имеют самую длинную продолжительность жизни – 14,4 года, за ними идут метисы – 11,9 года и сиамские – 11,7 года.

Понимание типичной остаточной продолжительности жизни также может помочь владельцам и ветеринарам при принятии сложных решений относительно наилучшего варианта лечения для защиты общего благополучия кота,
- добавили исследователи.

Средняя продолжительность жизни котов в Британии составляет 11,7 лет. Было обнаружено, что самки, как правило, переживут самцов на 1,33 года. Исследователи также обнаружили, что породистые коты, вероятно, живут меньше, как и те, которые были слишком легкими или слишком тяжелыми.

К слову, ранее Pets24 выяснял, сколько живут коты и кошки. Также в материале можно узнать, что влияет на продолжительность жизни наших домашних любимцев.