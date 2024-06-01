Когда дело доходит до выбора кота, эти популярные породы часто оказываются на вершине списка для будущих владельцев домашних любимцев. О 5 из самых популярных пород кошек – читайте далее в материале!
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5 самых популярных пород кошек в мире
Рэгдол
В последние годы рэгдол неизменно остается одной из самых популярных пород кошек благодаря своей длинной шелковистой шерсти и удивительным голубым глазам. Известные своим общительным нравом, рэгдолы ласковые, любят внимание и объятия.
Эти дружелюбные коты являются прекрасными компаньонами для семей с детьми, что делает их лучшим выбором для домохозяйств, которые ищут любящего и интерактивного домашнего любимца.
Кошка рэгдол / Фото Purina
Мейн-кун
Мейн-куна, известного как одну из крупнейших пород кошек, ласково окрестили "милым великаном". Многие поражены их размерами при первой встрече с ними. Этих пушистых котов обожают не только за их размеры, но и за ласковый характер, что делает их одной из самых любимых и дружелюбных пород кошек.
Мейн-куны / Фото Unsplash
Британская короткошерстная
Это одна из самых популярных пород кошек во всем мире. Известные своим очаровательным поведением и ярким внешним видом, эти коты имеют поразительное сходство с плюшевыми мишками и известны своей игривой натурой и ласковым поведением по отношению к своим хозяевам.
Британская короткошерстная / Фото Unsplash
Сфинкс
Порода кошек сфинкс известна своей уникальной лысой внешностью и высоким уровнем энергии, что требует достаточного количества игрушек для умственной стимуляции.
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Из-за отсутствия шерсти сфинксы нуждаются в частом уходе, чтобы удалять излишки кожного жира, который может накапливаться на их коже. Регулярное вытирание и купание необходимы для поддержания их гигиены и здоровья.
Сфинкс / Фото Unsplash
Шотландская вислоухая
В мире кошачьих пород шотландская вислоухая выделяется своими уникальными чертами, такими как выразительные уши, круглые глаза и мордочка, которую часто сравнивают с совиной.
Шотландская вислоухая / Фото Purina
Эта порода более редкая, чем другие из этого списка, поэтому имеет еще одно сходство со своими птичьими собратьями, которых также бывает трудно встретить.