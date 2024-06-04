Так, Американський кінологічний клуб визначив 4 породи собак, які не лише стануть вірним компаньйоном для вас, а й легко та швидко поладнають з меншими пухнастиками.

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4 породи собак, які поладнають з котами

З котом не ворогуватимуть біглі. За відомостями експертів, цих псів виростили для групового полювання, вони від природи мають схильність перебувати у зграї та можуть сприйняти кота як одного із її членів.



Бігль / Фото Unsplash

Потоваришувати з котами також здатні колі, яких вивели для допомоги в утриманні худоби, тому вони добре ладнають з іншими тваринами. Псам цієї породи приписують любов до дітей і вважається, що вони можуть так само бути прихильні до котів.



Колі / Фото Unsplash

Також експерти повідомили, що з котами можуть поладнати собаки породи бассет-хаунд. Цих псів вважають терплячими й такими, що можуть проявляти терпимість як до інших тварин, так і до людей.

Їм приписують любов до лінощів, тому експерти припустили, що ці собаки швидше обійматимуться з котами, аніж за ними ганятимуться.



Бассет-хаунд / Фото Unsplash

Крім того, неможливо оминути таку породу, як лабрадор ретривер, які відомі своїм ентузіазмом і комунікабельністю. Він є однією з найбільш доброзичливих порід, які ви можете зустріти.

Лабрадори можуть ганятися за незнайомим котом, але повинні стати міцними друзями з котячими, які є частиною їхньої родини.



Лабрадор ретривер / Фото Unsplash

Зауважимо, деякі породи собак мають сильні м'язи, що дозволяє їм бути чудовими захисниками, але такий вигляд може здатися агресивним. Це не зовсім так – є ті породи, які попри свою м'язистість, здатні бути люблячими.