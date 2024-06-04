Так, Американский кинологический клуб определил 4 породы собак, которые не только станут верным компаньоном для вас, но и легко и быстро поладят с меньшими пушистиками.

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4 породы собак, которые поладят с котами

С котом не будут враждовать бигли. По сведениям экспертов, этих собак вырастили для групповой охоты, они от природы имеют склонность находиться в стае и могут воспринять кота как одного из ее членов.



Бигль / Фото Unsplash

Подружиться с котами также способны колли, которых вывели для помощи в содержании скота, поэтому они хорошо ладят с другими животными. Псам этой породы приписывают любовь к детям и считается, что они могут так же быть благосклонны к котам.



Коли / Фото Unsplash

Также эксперты сообщили, что с котами могут поладить собаки породы бассет-хаунд. Этих псов считают терпеливыми и такими, что могут проявлять терпимость как к другим животным, так и к людям.

Им приписывают любовь к лени, поэтому эксперты предположили, что эти собаки скорее будут обниматься с котами, чем за ними гоняться.



Бассет-хаунд / Фото Unsplash

Кроме того, невозможно обойти такую породу, как лабрадор ретривер, которые известны своим энтузиазмом и коммуникабельностью. Он является одной из самых дружелюбных пород, которые вы можете встретить.

Лабрадоры могут гоняться за незнакомым котом, но должны стать крепкими друзьями с кошачьими, которые являются частью их семьи.



Лабрадор ретривер / Фото Unsplash

Заметим, некоторые породы собак имеют сильные мышцы, что позволяет им быть замечательными защитниками, но такой вид может показаться агрессивным. Это не совсем так – есть те породы, которые несмотря на свою мускулистость, способны быть любящими.