Американский кинологический клуб назвал 5 пород, которые считаются самыми любящими. Одну из них называют “липучками”.

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Названы самые любящие псы

Лабрадор ретривер

Любой владелец лабрадора, который терпеливо ждет его возле туалета, сможет сказать насколько эта порода любит своего человека. Негативной стороной этого является то, что самая популярная собака в мире также является одной из тех, кто чаще всего страдает от тревоги разлуки.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка имеет репутацию полицейской, армейской и сторожевой собаки. Причина, по которой они так хорошо справляются с этой работой, заключается в том, что они очень любят своих владельцев и руководителей, поэтому отчаянно стараются угодить им и защитить. Они будут на вашей стороне, даже если их безопасность окажется под угрозой.

Французский бульдог

Французские бульдоги наверняка будут сопровождать вас даже во время самого короткого путешествия вокруг дома. Они любят обниматься и жаждут внимания в течение всего времени бодрствования.

Венгерская выжла

Эту породу собак называют "собака на липучке". Они очень любящие, готовы быть рядом с хозяином во время любого занятия – плавания, прогулки или просто лежания на диване.

Венгерская выжла – порода собак "липучек" / Фото zootovary

Бордер колли

Учитывая, что умный бордер-колли был выведен для невероятного тесного сотрудничества со своим владельцем, чтобы пасти овец, возможно, неудивительно, что отношения могут быть достаточно интенсивными с точки зрения собаки. Время отдельно от владельца может привести к тому, что эта порода станет разрушительной.

К слову, новое исследование опровергает идею о том, что некоторые породы собак имеют лучшее обоняние, чем другие. Именно темперамент и дрессировка делают некоторых домашних собак замечательными следователями, а не какие-то внутренние навыки обнаружения запахов.