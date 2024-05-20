Американський кінологічний клуб назвав 5 порід, які вважаються найбільш люблячими. Одну з них називають "липучками".

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Названо найбільш люблячих псів

Лабрадор ретривер

Будь-який власник лабрадора, який терпляче чекає на нього біля туалету, зможе сказати наскільки ця порода любить свою людину. Негативною стороною цього є те, що найпопулярніша собака у світі також є однією з тих, хто найчастіше страждає від тривоги розлуки.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка має репутацію поліцейської, армійської та сторожової собаки. Причина, по якій вони так добре справляються з цією роботою, полягає в тому, що вони дуже люблять своїх власників і керівників, тому відчайдушно намагаються догодити їм і захистити. Вони будуть на вашому боці, навіть якщо їхня безпека опиниться під загрозою.

Французький бульдог

Французькі бульдоги напевно супроводжуватимуть вас навіть під час найкоротшої подорожі навколо будинку. Вони люблять обніматися і жадають уваги протягом усього часу неспання.

Угорська вижла

Цю породу собак називають "собака на липучці". Вони дуже люблячі, готові бути поруч з господарем під час будь-якого заняття – плавання, прогулянки чи просто лежання на дивані.

Угорська вижла – порода собак "липучок" / Фото zootovary

Бордер коллі

Враховуючи, що розумний бордер-коллі був виведений для неймовірної тісної співпраці зі своїм власником, щоб пасти овець, можливо, не дивно, що стосунки можуть бути досить інтенсивними з погляду собаки. Час окремо від власника може призвести до того, що ця порода стане руйнівною.

До слова, нове дослідження спростовує ідею про те, що деякі породи собак мають кращий нюх, ніж інші. Саме темперамент і дресування роблять деяких домашніх собак чудовими слідчими, а не якісь внутрішні навички виявлення запахів.