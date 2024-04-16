Особенно, если правильно выбрать породу и учитывать характер собаки. Ведь тогда вы получите не просто друга и нового члена семьи, но и настоящую собаку-няньку для своего ребенка.

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3 породы собак для семьи с детьми

Есть как минимум 3 породы собак, которые, по мнению экспертов, лучше всего впишутся в семьи с маленькими детьми.

К малышам нежно относятся золотистые ретриверы. Еще одним из лучших качеств этой собаки является то, что она мало лает, поэтому не только не разбудят ребенка, но и не будут раздражать соседей.

Золотистые ретриверы / Фото Unsplash

Очень хорошо ладят с детьми нежные гиганты – ньюфаундленды, их называют собаками-нянями. Считается, что эти животные особенно терпеливо относятся к малышам.

Ньюфаундленд / Фото houdenvanhonden.nl

Также к детям очень терпеливо относятся псы породы колли. Такие собаки способны снимать стресс – то есть их присутствие успокаивает, а это свойство может быть уместным в молодой семье.

Коли / Фото petadvice.co.ua

А какая порода собак не подойдет домоседу?

Порода собак бордер-колли очень активная и умная, и такое понятие, как усталость или нежелание развлечений – это не о них. Они также известны как порода "без выключателя". Поэтому, если вы настоящий домосед – эта порода может бросить вам вызов.