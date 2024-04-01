Их надо сравнить с собственными характеристиками и образом жизни. Какая порода собак не подойдет любителям проведения свободного времени только на диване и за просмотром фильмов – узнайте дальше!

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Названа порода собак, которая не подойдет домоседу

Да, есть порода собак бордер-колли. Они очень активные и умные, и такое понятие, как усталость или нежелание развлечений – это не про них. Они также известны как порода "без выключателя". Поэтому, если вы настоящий домосед – эта порода может бросить вам вызов.

Бордер-колли, которых сначала вывели для помощи в выпасе овец, имеют большой уровень интеллекта и энергии. Эти собаки являются идеальными компаньонами для людей, которые ведут активный образ жизни, и благодаря своему послушному нраву прекрасно поддаются дрессировке.

Бордер-колли – это порода собак, которая не подойдет домоседу / Фото Unsplash

В мире собачьих пород бордер-колли отличается своей гиперактивностью, что требует регулярных физических нагрузок и любви к бегу, прыжкам и играм. Пренебрежение этой энергичной собакой может привести к проблемам с поведением, которые могут разочаровать как питомца, так и его владельца.

Кроме физических нагрузок, эта порода нуждается в умственной стимуляции. Для этого рекомендуются интерактивные игры, которые развивают навыки решения проблем, учебные занятия и головоломки.