Їх треба порівняти із власними характеристиками та способом життя. Яка порода собак не підійде поціновувачам проведення вільного часу лише на дивані та за переглядом фільмів – дізнайтеся далі!

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Названа порода собак, яка не підійде домосіду

Так, є порода собак бордер-коллі. Вони дуже активні та розумні, й таке поняття, як втома чи небажання розваг – це не про них. Вони також відомі як порода "без вимикача". Тож, якщо ви справжній домосід – ця порода може кинути вам виклик.

Бордер-коллі, яких спочатку вивели для допомоги у випасанні овець, мають неабиякий рівень інтелекту та енергії. Ці собаки є ідеальними компаньйонами для людей, які ведуть активний спосіб життя, і завдяки своїй слухняній вдачі чудово піддаються дресуванню.

Бордер-коллі – це порода собак, яка не підійде домосіду / Фото Unsplash

У світі собачих порід бордер-коллі вирізняється своєю гіперактивністю, що вимагає регулярних фізичних навантажень і любові до бігу, стрибків та ігор. Нехтування цією енергійною собакою може призвести до проблем з поведінкою, які можуть розчарувати як вихованця, так і його власника.

Окрім фізичних навантажень, ця порода потребує розумової стимуляції. Для цього рекомендуються інтерактивні ігри, які розвивають навички розв'язання проблем, навчальні заняття та головоломки.