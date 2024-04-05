Средняя продолжительность жизни собак

Ветеринар Джейми Лавджой рассказала, что их средняя продолжительность жизни составляет 10 – 13 лет. В целом меньшие породы собак живут дольше, чем большие. Причина этого не установлена.

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Генетика существенно влияет на продолжительность жизни собак. Чистокровные собаки оказываются более склонными к наследственным заболеваниям, тогда как собаки смешанных пород имеют меньший риск таких недугов, что потенциально способствует их более долгой продолжительности жизни.

Так, собаки мелких пород, как правило, имеют самую длинную продолжительность жизни, в среднем 10 – 15 лет. Но с возрастом собаки-долгожители становятся все более склонными к заболеваниям печени, почек и надпочечников, что вызывает беспокойство. Также маленькие собаки особенно подвержены риску развития стоматологических проблем.

Вот некоторые популярные породы собак и их средняя продолжительность жизни:

чихуахуа – 14 – 16 лет,

померанский шпиц – 12 – 16 лет,

йоркширский терьер – 11 – 15 лет,

парсон-рассел-терьер – 13 – 15 лет,

французский бульдог – 10 – 12 лет,

кокер-спаниель – 10 – 14 лет,

бульдог – 8 – 10 лет,

ротвейлер – 9 – 10 лет,

бельгийский малинуа – 14 – 16 лет,

бернский зенненхунд – 7 – 10 лет,

сенбернар – 8 – 10 лет.

Средняя продолжительность жизни собаки / Скриншот petMD

Собаки крупных пород живут чуть меньше, чем собаки средних – 9 – 12 лет. Ученые обнаружили, что с возрастом собаки становятся все более восприимчивыми к артриту – заболеванию, которое трудно поддается эффективному лечению.

А собаки гигантских пород имеют самую короткую среднюю продолжительность жизни – 8 – 10 лет.

При этом, стоит добавить, что собаки, получающие сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки, могут жить дольше, чем их собратья, которые питаются непоследовательно и не имеют достаточной физической активности.

Кроме того, водите своего четвероногого друга на ежегодные осмотры к ветеринару и сделайте ему ревакцинацию. Это улучшит здоровье собаки, соответственно он будет рядом с вами гораздо дольше.