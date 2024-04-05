Середня тривалість життя собак

Ветеринар Джеймі Лавджой розповіла, що їх середня тривалість життя становить 10 – 13 років. Загалом менші породи собак живуть довше, ніж великі. Причина цього не встановлена.

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Генетика суттєво впливає на тривалість життя собак. Чистокровні собаки виявляються більш схильними до спадкових захворювань, тоді як собаки змішаних порід мають менший ризик таких недуг, що потенційно сприяє їхній довшій тривалості життя.

Так, собаки дрібних порід, як правило, мають найдовшу тривалість життя, в середньому 10 – 15 років. Але з віком собаки-довгожителі стають все більш схильними до захворювань печінки, нирок та надниркових залоз, що викликає занепокоєння. Також маленькі собаки особливо схильні до ризику розвитку стоматологічних проблем.

Ось деякі популярні породи собак і їх середня тривалість життя:

чихуахуа – 14 – 16 років,

померанський шпіц – 12 – 16 років,

йоркширський тер'єр – 11 – 15 років,

парсон-расел-тер'єр – 13 – 15 років,

французький бульдог – 10 – 12 років,

кокер-спанієль – 10 – 14 років,

бульдог – 8 – 10 років,

ротвейлер – 9 – 10 років,

бельгійський малінуа – 14 – 16 років,

бернський зенненхунд – 7 – 10 років,

сенбернар – 8 – 10 років.

Середня тривалість життя собаки / Скриншот petMD

Собаки великих порід живуть трохи менше, ніж собаки середніх – 9 – 12 років. Вчені виявили, що з віком собаки стають все більш сприйнятливими до артриту – захворювання, яке важко піддається ефективному лікуванню.

А собаки гігантських порід мають найкоротшу середню тривалість життя – 8 – 10 років.

При цьому, варто додати, що собаки, які отримують збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження, можуть жити довше, ніж їхні побратими, які харчуються непослідовно і не мають достатньої фізичної активності.

Крім того, водіть свого чотирилапого друга на щорічні огляди до ветеринара та зробіть йому ревакцинацію. Це покращить здоров'я собаки, відповідно він буде поруч з вами набагато довше.