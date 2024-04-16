Особливо, якщо правильно вибрати породу та враховувати характер собаки. Адже тоді ви отримаєте не просто друга та нового члена сім'ї, а й справжнього собаку-няньку для своєї дитини.

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3 породи собак для сім'ї з дітьми

Є щонайменше 3 породи собак, які, на думку експертів, найкраще впишуться в сім'ї з маленькими дітьми.

До малечі ніжно ставляться золотисті ретривери. Ще однією з найкращих якостей цієї собаки є те, що вона мало гавкає, тому не лише не розбудять дитину, а й не дратуватимуть сусідів.

Золотисті ретривери / Фото Unsplash

Дуже добре ладнають з дітьми ніжні гіганти – ньюфаундленди, їх називають собаками-нянями. Вважається, що ці тварини особливо терпляче ставляться до малюків.

Ньюфаундленд / Фото houdenvanhonden.nl

Також до дітей дуже терпляче ставляться пси породи колі. Такі собаки здатні знімати стрес – тобто їхня присутність заспокоює, а ця властивість може бути доречною в молодій сім'ї.

Колі / Фото petadvice.co.ua

А яка порода собак не підійде домосіду?

Порода собак бордер-коллі дуже активна та розумна, й таке поняття, як втома чи небажання розваг – це не про них. Вони також відомі як порода "без вимикача". Тож, якщо ви справжній домосід – ця порода може кинути вам виклик.