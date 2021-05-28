Татьяна Куликова, специалист в области зоопсихологии, развенчивает распространенные мифы о пушистиках. Для некоторых хозяев эта информация точно станет неожиданностью.

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Коты злые и хотят отомстить своим хозяевам



Инстинкты управляют поведением кошек / Фото Unsplash

На самом деле котики руководствуются собственными инстинктами. В кошачьем мире нет понятия дорогих диванов, о которые нельзя драть когти, а также животные не понимают, что такое "хорошо" или "плохо". Котики считают, что могут "метить" все, что относится к их территории.

Царапать мебель, приносить домой пойманных мышей, поворачиваться задней частью к своему любимому хозяину – все это часть кошачьих ежедневных ритуалов, каждый из которых имеет собственный смысл.

Кошки – не социальные животные, они любят одиночество

Это совсем не так. Многие котики нуждаются в общении с людьми и грустят, когда остаются в одиночестве. Замечательным примером является городские коты, живущие в подвалах или на чердаках высотных домов – даже они тянутся к человеку.

Если кошка ходит в туалет на вещи определенного человека, это значит, что человек ей не нравится

Чаще всего бывает наоборот. Конечно, любому неприятно найти в своих вещах "сюрприз" от котика, но такая неожиданность означает, что животное хочет с вами помириться.

В природе коты так метят следы другой кошки, с которой хотят наладить отношения. Таким образом животные хотят сформировать общий запах и отметить другое животное, как члена своей группы.

Котики очень удивляются, когда их начинают наказывать за такое проявление – они распознают это как проявление еще большей агрессии. И будут пытаться помириться снова и снова.

Кот царапает мебель, потому что невоспитанный



Кот царапает мебель, чтобы оставить там свой запах / Фото Unsplash

Царапанье – неотъемлемая часть жизни любой кошки. Любимцы делают это и для того, чтобы поточить коготки, а также потому, что хотят оставить на поверхности свой запах.

В природе для этого пушистики царапают деревья. А котику в квартире приходится направлять свою энергию на мебель. Именно поэтому владельцам нужно позаботиться о когтеточке и других приспособлениях, чтобы котик мог свободно царапать.

Кота не нужно воспитывать и дрессировать

Многие хозяева думают, что котам не нужны никакие манеры. Но потом сталкиваются с неприемлемым поведением кошек и прибегают к наказаниям.

Однако нужно мягко объяснять котам, что можно и что запрещено. Обычно котики усваивают правила поведения и жизнь с животным приносит удовольствие.

Не надо играть с котом, он может развлекаться сам

Это справедливо только для котиков, которые живут в частном доме и находят себе развлечения на улице. А котам в квартире необходимо движение и развлечения. Хозяева могут играть с котом с помощью специальных игрушек или лазера. Играть с котиками нужно по крайней мере полчаса в день.

Игры с котом уменьшают его тягу к охоте и помогают уберечь природу. Поэтому желательно играть даже с котиками, проживающих в частном доме.

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Если кошка проявляет агрессию, она стремится доминировать



У котов нет стремления доминировать над человеком / Фото Unsplash

У котов нет склонности доминировать над человеком. Котики могут быть агрессивными по нескольким причинам:

они так играют,

в них что-то болит,

они напуганы,

животное голодное,

котику надоела игра или чрезмерное внимание,

у кота гормональный сбой или период размножения.

Ни один из этих видов поведения не предусматривает доминирование над человеком. Поэтому не надо наказывать кота, прижимая его к полу или трепля за шкуру на холке. К сожалению, многие владельцы прибегают к таким наказаниям, потому что видят, что так воспитывает малышей мама-кошка.

Если мой кот не выходит на улицу, он не может заболеть

Так думают некоторые владельцы и не делают коту вакцинацию, а также не обрабатывают от паразитов. Но это миф.

Хозяева могут принести вирусы на собственной одежде или обуви. Также принести болезни домой может пес, который гуляет на улице.

Иногда коты выбегают из квартиры – и тогда оказываются во враждебной среде, а их иммунитет не приспособлен к такому.

Некоторые вирусы, например кошачья чума, могут выживать в окружающей среде до 5 лет, выдерживая холод и жару.

Поэтому очень важно вакцинировать всех животных, независимо от того, гуляют ли они на улице.

Кошки всегда падают на 4 лапы

Это полуправда. Действительно, коты имеют рефлексы, позволяющие им вращаться в воздухе, когда они падают спиной к земле. Но эти рефлексы не всегда срабатывают. Например, если кот падает с малой высоты, он просто не успеет перекрутиться.

Если же кот падает с большой высоты, то сила удара все равно будет мощной и животное получит травмы.

Кошки лечатся, поедая траву и вылизывая раны

Это миф, который берет свое начало с тех времен, когда не было ветеринаров. На самом деле кошки не способны к самолечению и животных обязательно нужно нести к врачу в случае болезни.

Действительно, инстинкты животных заставляют их лизать раны, чтобы очистить их. Но лизание приносит больше вреда: животное заносит в рану инфекцию, а также разлизывает ее, увеличивая поверхность.

11. Кошки привыкают не к человеку, а к месту



Домашние коты привыкают к своим владельцам / Фото Unsplash

Этот миф происходит из тех времен, когда кошки не были любимцами, а жили на улице и ловили мышей. Однако сейчас котики привязываются к людям. Впрочем, при переезде они могут быть обеспокоены и напуганы, но это характерно для всех домашних животных.

К дому привязываются преимущественно полудикие и мало социализированные кошки.

12. Собаки и кошки – извечные враги

При правильном воспитании эти 2 вида прекрасно могут жить вместе. Собаки и коты способны не только делить территорию, но и спать, есть и играть вместе. Конечно, между любимцами иногда бывают конфликты, но такие инциденты случаются и внутри одного вида: между 2 котами или 2 собаками.

13. Кошки едят рыбу, колбасу и пьют молоко

Это самый популярный миф о кошачьем рационе. Кошки являются хищниками, поэтому они не нуждаются в колбасе, где содержится рафинированное мясо. Лучше кормить любимца специальными кормами, или же сформировать естественный рацион, который будет содержать необработанные продукты.

Что касается молока, то для взрослых кошек оно перестает быть полезным. Немало взрослых животных перестают переносить лактозу и молоко может вызвать у них расстройства пищеварения.

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