Тетяна Куликова, фахівчиня із зоопсихології, розвінчує поширені міфи про пухнастиків. Для деяких господарів ця інформація точно стане несподіванкою.

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Коти злі й хочуть помститися своїм господарям



Інстинкти керують поведінкою котів / Фото Unsplash

Насправді котики керуються власними інстинктами. У котячому світі немає поняття дорогих диванів, об які не можна дерти кігті, а також тваринки не розуміють, що таке "добре" чи "погано". Котики вважають, що можуть "мітити" усе, що відносять до своєї території.

Дерти меблі, приносити додому впійманих мишей, повертатися задньою частино до свого улюбленого господаря – усе це частина котячих щоденних ритуалів, кожен з яких має власний сенс.

Кішки – не соціальні тварини, вони полюбляють самотність

Це зовсім не так. Чимало котиків потребують спілкування з людьми й сумують, коли залишаються на самоті. Чудовим прикладом є міські коти, що мешкають у підвалах чи на горищах висотних будинків – навіть вони тягнуться до людини.

Якщо кішка ходить до туалету на речі певної людини, це значить, що людина їй не подобається

Найчастіше буває навпаки. Звісно, будь-кому неприємно знайти у своїх речах "сюрприз" від котика, але така несподіванка означає, що тварина хоче з вами помиритися.

У природі коти так позначають сліди іншої кішки, з якою хочуть налагодити стосунки. Таким чином тварини хочуть сформувати загальний запах та відзначити іншу тварину, як члена своєї групи.

Котики дуже дивуються, коли їх починають карати за такий прояв – вони розпізнають це як прояв ще більшої агресії. І будуть намагатися помиритися знову й знову.

Кіт дряпає меблі, бо невихований



Кіт дряпає меблі, щоб залишити там свій запах / Фото Unsplash

Дряпання – невіддільна частина життя будь-якої кішки. Улюбленці роблять це і для того, щоб погострити кігтики, а також тому, що хочуть залишити на поверхні свій запах.

У природі для цього пухнастики дряпають дерева. А котику у квартирі доводиться спрямовувати свою енергію на меблі. Саме тому власникам потрібно подбати про кігтеточки й інші пристосування, які котик може вільно дряпати.

Кота не потрібно виховувати та дресирувати

Багато господарів думають, що котам не потрібні ніякі манери. Але потім зіштовхуються з неприйнятною поведінкою котиків та вдаються до покарань.

Однак потрібно м'яко пояснювати котам, що можна та що заборонено. Зазвичай котики засвоюють правила поведінки й життя з улюбленцем приносить задоволення.

Не треба гратися з котом, він може розважатися сам

Це справедливо тільки для котиків, які живуть в приватному будинку й знаходять собі розваги на вулиці. А котам у квартирі необхідний рух та розваги. Господарі можуть гратися з котом за допомогою спеціальних іграшок або лазера. Гратися із котиками треба принаймні пів години на день.

Ігри з котом зменшують його потяг до полювання й допомагають вберегти природу. Тому бажано гратися навіть з котиками, які мешкають в приватному домі.

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Якщо кішка проявляє агресію, вона прагне домінувати



У котів немає прагнення домінувати над людиною / Фото Unsplash

У котів немає схильності домінувати над людиною. Котики можуть бути агресивними з кількох причин:

вони так граються,

у них щось болить,

вони налякані,

тварина голодна,

котику набридла гра або надмірна увага,

у кота гормональний збій або період розмноження.

Жоден із цих видів поведінки не передбачає домінування над людиною. Тому не треба карати кота, притискаючи його до підлоги або тріпаючи за шкіру на холці. На жаль, чимало власників вдаються до таких покарань, бо бачать, що так виховує малюків мама-кицька.

Якщо мій кіт не виходить на вулицю, він не може захворіти

Так думають деякі власники й не роблять коту вакцинацію, а також не обробляють від паразитів. Але це міф.

Господарі можуть принести віруси на власному одязі чи взутті. Також принести хвороби додому може пес, який гуляє на вулиці.

Іноді коти вибігають із квартири – і тоді опиняються у ворожому середовищі, а їх імунітет не пристосований до такого.

Деякі віруси, наприклад котяча чума, можуть виживати в навколишньому середовищі до 5 років, витримуючи холод та спеку.

Тому дуже важливо вакцинувати усіх тварин, не залежно від того, чи гуляють вони на вулиці.

Кішки завжди падають на 4 лапи

Це напівправда. Справді, коти мають рефлекси, що дозволяють їм перекручуватися в повітрі, коли вони падають спиною до землі. Але ці рефлекси не завжди спрацьовують. Наприклад, якщо кіт падає з малої висоти, він просто не встигне перекрутитися.

Якщо ж кіт падає з великої висоти, то сила удару все одно буде великою і тварина отримає травми.

Кішки лікуються, поїдаючи траву та вилизуючи рани

Це міф, що бере свій початок із тих часів, коли не було ветеринарів. Насправді коти не здатні до самолікування і тварин обов'язково потрібно нести до лікаря у випадку хвороби.

Справді, інстинкти тварин змушують їх лизати рани, щоб очистити їх. Але лизання приносить більше шкоди: тварина заносить в рану інфекцію, а також розлизує її, збільшуючи поверхню.

11. Кішки звикають не до людини, а до місця



Домашні коти звикають до своїх власників / Фото Unsplash

Цей міф походить із тих часів, коли коти не були улюбленцями, а жили на вулиці та ловили мишей. Однак зараз котики прив'язуються до людей. Втім, при переїзді вони можуть бути стурбовані та налякані, але це притаманно усім домашнім улюбленцям.

До будинку прив'язуються переважно напівдикі та мало соціалізовані коти.

12. Собаки та коти – одвічні вороги

При правильному вихованні ці 2 види чудово можуть жити разом. Собаки й коти здатні не тільки ділити територію, а й спати, їсти та гратися разом. Звісно, між улюбленцями іноді бувають конфлікти, але такі інциденти трапляються і всередині одного виду: між 2 котами або 2 собаками.

13. Кішки їдять рибу, ковбасу та п'ють молоко

Це найпопулярніший міф про котячий раціон. Кішки є хижаками, тому вони не мають потреби у ковбасі, де міститься рафіноване м'ясо. Краще годувати улюбленця спеціальними кормами, або ж сформувати природний раціон, що буде містити необроблені продукти.

Щодо молока, то для дорослих котів воно перестає бути корисним. Чимало дорослих тварин перестають переносити лактозу і молоко може викликати у них розлади травлення.

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Щодо риби, то вона може бути корисною для кота. Кілька разів на тиждень цілком можна потішити улюбленця морською рибкою. Але в рибі є мало потрібних коту амінокислот. Тому в раціоні улюбленця має переважати м'ясо, а не риба.