12 распространенных вещей, которыми вы вредите своей собаке
Иногда хозяева собак делают вещи, вредные для четвероногих, даже не подозревая об этом. Какие ошибки чаще всего бессознательно допускают собаководы?
Источник:AdMe
Если у вас есть собака, вы хотите, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь. Однако часто хозяева делают роковые ошибки, которые подрывают здоровье любимца. Рассказываем, на что нужно обратить внимание, если вы – хозяин собаки.
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12. Неправильно подобранный ошейник
Обязательно приобретите любимцу удобный ошейник или шлейку / Фото Unsplash
Выбор ошейника зависит от размера, возраста собаки, а также от того, насколько животное энергично.
Правильный ошейник или шлейка не должны пережимать шею и грудную клетку животного. Собака не должна чувствовать ошейник во время бега или прогулки. В то же время амуниция должна прилегать к телу животного достаточно плотно – чтобы пес не зацепился ошейником за ветку дерева, забор или не выскользнул из ошейника и не убежал.
11. Собаку оставляют в машине одну
Нельзя оставлять любимца одного в машине даже с открытым окном / Фото ZR
В закрытом автомобиле вашему любимцу грозит смертельная опасность. Животное может задохнуться или получить тепловой удар. Нельзя оставлять собаку в машине даже с открытым окном. Это правило касается теплого времени года, но даже зимой в солнечный день машина может нагреться слишком сильно.
10. Отсутствие ухода за зубами
Собакам также нужно чистить зубы / Фото Unsplash
За зубами собаки нужно ухаживать так же, как за человеческими. Это поможет избежать заболеваний полости рта. Приучайте щенка к процессу чистки зубов.
Но помните, что собаки – не люди, им нужны специальные средства: зубная паста для животных и мягкая зубная щетка.
9. Вы позволяете собаке есть все подряд
Собаку нельзя кормить человеческой пищей, ведь в ней слишком много соли, специй и жира. Кроме того, немало продуктов из человеческого стола опасны для здоровья и даже жизни собаки.
Поэтому животное нужно кормить специально приготовленной для нее сбалансированной пищей или кормом высокого качества.
8. Вы приводите щенка в парк для собак
Щенки могут испугаться больших собак в парке / Фото Unsplash
Да, щенки любят играть и общаться. Однако в парке, где гуляет много собак разных размеров и с разным темпераментом, малыш может испугаться, почувствовать себя незащищенным. Взрослые собаки могут быть слишком грубыми во время игр и не только напугать, но даже травмировать малыша.
Не нужно подвергать малыша такому стрессу. Лучше знакомить его с другими собаками постепенно, на открытой местности, где щенок не будет чувствовать себя "загнанным в угол".
7. Физическое наказание
Да, ваш пес не всегда будет вести себя идеально. Щенки и молодые собаки нередко испытывают нервы своих хозяев на прочность. Однако бить собаку нельзя, даже если она ведет себя неподобающе.
Наказание разрушает доверие между хозяином и собакой, животное начинает вас бояться.
Вместо этого в виде наказания используют строгую интонацию, резкий рывок поводком и так далее. В целом, лучше всего – выстраивать систему дрессировки, основанную на вознаграждениях.
6. Слишком мало стимуляции
Собаку с детства нужно хвалить за любые положительные действия: от туалета на улице до правильного поведения дома. Действия щенков и молодых собак надо подкреплять лакомством. Только так вы сможете закрепить у собаки правильные привычки и научить ее вести себя как дома, так и на улице.
5. Неправильные поездки в машине
Собакам также нужны ремни безопасности / Фото Auto
Собак, как и людей, нужно страховать в машине с помощью специальных ремней. Это обезопасит и животное, и людей, которые едут в авто, в случае аварии.
4. Вы кричите на собаку, если она делает что-то не так
Собаки имеют очень чувствительный слух, поэтому крик для них может быть просто невыносимым. Кроме того, любимцы не понимают человеческую речь. Ваш крик пугает собаку и она даже может сидеть с виноватым видом. Но животное не понимает, за что на него кричат, особенно, если негативное поведение было намного раньше (например, вы пришли с работы, а собака-то разгрызла – 24 канал).
Крик хозяина разрушает доверие собаки / Фото Zen.yandex
3. Вы не обрабатываете животное от блох, клещей и других паразитов
Пренебрежение этими правилами ставит под угрозу здоровье и жизнь любимца. Паразиты являются возбудителями различных болезней, иногда смертельно опасных.
Разработайте с ветеринаром схему обработки животного и тщательно соблюдайте ее.
2. Вы не сделали квартиру безопасной для собаки
Нужно убрать все, что собака может разгрызть / Фото Psk-remont
Когда в дом попадает щенок, задача хозяина – убрать все предметы, которые малыш может разгрызть или попробовать на зуб. Это касается также проводов, которые находятся на небольшой высоте и доступны малышу, а еще – лекарств и бытовой химии.
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Также не забудьте спрятать ценные вещи: обувь, одежду, игрушки, декор, к которым малыш может дотянуться.
1.Вы не учитываете особенности породы
Немало пород собак имеют склонность к различным заболеваниям и аллергии. Нужно обязательно учитывать эти особенности при выборе породы, а также при составлении рациона собаки.
Каждой породе нужен особый уход / Фото Kartinki24
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