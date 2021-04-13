Иногда хозяева собак делают вещи, вредные для четвероногих, даже не подозревая об этом. Какие ошибки чаще всего бессознательно допускают собаководы?

Если у вас есть собака, вы хотите, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь. Однако часто хозяева делают роковые ошибки, которые подрывают здоровье любимца. Рассказываем, на что нужно обратить внимание, если вы – хозяин собаки.

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12. Неправильно подобранный ошейник



Обязательно приобретите любимцу удобный ошейник или шлейку / Фото Unsplash

Выбор ошейника зависит от размера, возраста собаки, а также от того, насколько животное энергично.

Правильный ошейник или шлейка не должны пережимать шею и грудную клетку животного. Собака не должна чувствовать ошейник во время бега или прогулки. В то же время амуниция должна прилегать к телу животного достаточно плотно – чтобы пес не зацепился ошейником за ветку дерева, забор или не выскользнул из ошейника и не убежал.

11. Собаку оставляют в машине одну



Нельзя оставлять любимца одного в машине даже с открытым окном / Фото ZR

В закрытом автомобиле вашему любимцу грозит смертельная опасность. Животное может задохнуться или получить тепловой удар. Нельзя оставлять собаку в машине даже с открытым окном. Это правило касается теплого времени года, но даже зимой в солнечный день машина может нагреться слишком сильно.

10. Отсутствие ухода за зубами



Собакам также нужно чистить зубы / Фото Unsplash

За зубами собаки нужно ухаживать так же, как за человеческими. Это поможет избежать заболеваний полости рта. Приучайте щенка к процессу чистки зубов.

Но помните, что собаки – не люди, им нужны специальные средства: зубная паста для животных и мягкая зубная щетка.

9. Вы позволяете собаке есть все подряд

Собаку нельзя кормить человеческой пищей, ведь в ней слишком много соли, специй и жира. Кроме того, немало продуктов из человеческого стола опасны для здоровья и даже жизни собаки.

Поэтому животное нужно кормить специально приготовленной для нее сбалансированной пищей или кормом высокого качества.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

8. Вы приводите щенка в парк для собак



Щенки могут испугаться больших собак в парке / Фото Unsplash

Да, щенки любят играть и общаться. Однако в парке, где гуляет много собак разных размеров и с разным темпераментом, малыш может испугаться, почувствовать себя незащищенным. Взрослые собаки могут быть слишком грубыми во время игр и не только напугать, но даже травмировать малыша.

Не нужно подвергать малыша такому стрессу. Лучше знакомить его с другими собаками постепенно, на открытой местности, где щенок не будет чувствовать себя "загнанным в угол".

7. Физическое наказание

Да, ваш пес не всегда будет вести себя идеально. Щенки и молодые собаки нередко испытывают нервы своих хозяев на прочность. Однако бить собаку нельзя, даже если она ведет себя неподобающе.

Наказание разрушает доверие между хозяином и собакой, животное начинает вас бояться.

Вместо этого в виде наказания используют строгую интонацию, резкий рывок поводком и так далее. В целом, лучше всего – выстраивать систему дрессировки, основанную на вознаграждениях.

6. Слишком мало стимуляции

Собаку с детства нужно хвалить за любые положительные действия: от туалета на улице до правильного поведения дома. Действия щенков и молодых собак надо подкреплять лакомством. Только так вы сможете закрепить у собаки правильные привычки и научить ее вести себя как дома, так и на улице.

5. Неправильные поездки в машине



Собакам также нужны ремни безопасности / Фото Auto

Собак, как и людей, нужно страховать в машине с помощью специальных ремней. Это обезопасит и животное, и людей, которые едут в авто, в случае аварии.

4. Вы кричите на собаку, если она делает что-то не так

Собаки имеют очень чувствительный слух, поэтому крик для них может быть просто невыносимым. Кроме того, любимцы не понимают человеческую речь. Ваш крик пугает собаку и она даже может сидеть с виноватым видом. Но животное не понимает, за что на него кричат, особенно, если негативное поведение было намного раньше (например, вы пришли с работы, а собака-то разгрызла – 24 канал).



Крик хозяина разрушает доверие собаки / Фото Zen.yandex

3. Вы не обрабатываете животное от блох, клещей и других паразитов

Пренебрежение этими правилами ставит под угрозу здоровье и жизнь любимца. Паразиты являются возбудителями различных болезней, иногда смертельно опасных.

Разработайте с ветеринаром схему обработки животного и тщательно соблюдайте ее.

2. Вы не сделали квартиру безопасной для собаки



Нужно убрать все, что собака может разгрызть / Фото Psk-remont

Когда в дом попадает щенок, задача хозяина – убрать все предметы, которые малыш может разгрызть или попробовать на зуб. Это касается также проводов, которые находятся на небольшой высоте и доступны малышу, а еще – лекарств и бытовой химии.

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Также не забудьте спрятать ценные вещи: обувь, одежду, игрушки, декор, к которым малыш может дотянуться.

1.Вы не учитываете особенности породы

Немало пород собак имеют склонность к различным заболеваниям и аллергии. Нужно обязательно учитывать эти особенности при выборе породы, а также при составлении рациона собаки.