Ученые доказали, что собаки действительно способны ревновать, когда хозяин взаимодействует с другой собакой. Животные даже могут чувствовать ревность, когда просто представляют, что хозяева играют с другим псом.

Исследование провели ученые Оклендского университета, Новая Зеландия. Ученые заметили, что собаки проявляют ревнивое поведение, когда хозяин уделяет внимание потенциальному сопернику.

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Но собаки способны не только на простую ревность. Эти животные даже могут представлять, как хозяин взаимодействует с другим псом – и это тоже вызывает приступы ревности.



Собаки могут ревновать хозяев даже из-за собственной фантазии / Фото Unsplash

Мы хотели изучить это поведение последовательно, чтобы определить, могут ли собаки, как люди, мысленно представлять ситуацию, вызывающую ревность, – рассказывает ведущая исследовательница Амалия Бастос.

Исследование подтвердило предположение, что у собак есть определенное осознание, которое редко встречается у животных.

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Как проводили эксперимент

В нем приняли участие 18 собак . Их хозяева начинали гладить реалистичный манекен собаки. Все животные проявляли возбуждение и агрессию. Зато когда хозяева гладили флисовый мешок, который отнюдь не напоминал собаку, собаки вели себя спокойно.

Посмотрите видео об эксперименте с собаками:

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Далее экспериментаторы поставили перегородку, и собаки не видели, кого гладит хозяин. Животные могли только представить, что происходит за ней.